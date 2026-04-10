Homenaje a Gonzalo Suárez en el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes

El Festival de Cine Fantástico y de Terror de Llanes, FANT Llanes, regresa con una cuarta edición marcada por el reconocimiento a las leyendas del cine, el apoyo al talento local y el acercamiento a Asturias de cine nunca antes visto en la región, que se celebrará del 16 al 18 de este mes. FANT Llanes rinde un cálido tributo al cineasta asturiano y recientemente galardonado con el Goya de Honor, Gonzalo Suárez, con la proyección de una de sus obras más radicales y personales: "Aoom" (1970).

Rodada hace más de medio siglo, sin guion previo y bajo una premisa metafísica, "Aoom" se presenta hoy como un “artefacto fascinante”. La película experimental es recordada por la célebre anécdota protagonizada por el director y guionista estadounidense Fritz Lang en el Festival de San Sebastián de 1970. Lang se cambió el parche de ojo para no verla, incapaz de procesar una narrativa que Suárez defendía como "improvisaciones de un trompetista de jazz".

Apoyo al cine regional y local

La proyección tendrá lugar el jueves 16 de abril en la Casa de Cultura de Llanes y en la Casa de Cultura del Valle de San Jorge, simultáneamente, a partir de las 19:00 h. FANT Llanes continua con su reiterado apoyo al cine regional y local. Así, el certamen acogerá el estreno mundial de "Desde la oscuridad", el nuevo cortometraje del director llanisco Javier Gutiérrez. La cinta narra la angustiosa investigación de una periodista sobre la desaparición de su sobrino en una aldea asturiana. La proyección tendrá lugar el sábado 18 de abril en la Casa de Cultura de Llanes, tras el pase de cortometrajes.

Javier Gutiérrez y Sergio Valbuena con el cartel del IV FANT Llanes / LNE

Asimismo, FANT Llanes se consolida como plataforma de novedades: Todos los cortometrajes programados para esta edición celebrarán su estreno en Asturias en el marco del festival. Se trata de una propuesta de obras cinematográficas estrenadas entre 2025 y 2026, que recorren desde la animación hasta el terror psicológico y la ciencia ficción. Estos trabajos podrán verse el viernes 17 y el sábado 18 en la Casa de Cultura de Llanes, a partir de las 19:30 h.

Lo cotidiano y lo sobrenatural

La jornada del viernes 17 de abril traerá una selección de cortometrajes que explora los límites de lo cotidiano y lo sobrenatural: En "The Call", Kiko Prada presenta cómo una simple revisión de facturas de seguros se convierte en una llamada perturbadora. "Las lágrimas de Sísifo", de Luis Larrodera, es una carrera contrarreloj donde el protagonista dispone de apenas treinta segundos para intentar burlar a la muerte y salvar su matrimonio.

Con un toque histórico y atmosférico llega "El Fantasma de la Quinta", de James A. Castillo, que nos sumerge en la psique de un Goya agonizante, acosado por sus propias pinturas negras. Finalmente, "El Cuerpo de Cristo", de Bea Lema, nos acerca a un relato íntimo sobre el dolor y la búsqueda de redención entre la psiquiatría y los ritos populares.

Acceso libre

Por su parte, la selección del sábado 18 de abril acogerá una propuesta narrativa más física y psicológica: En "¡Abre las piernas!", Águeda V. Flores transforma una consulta ginecológica en un escenario de tensión e incomodidad. "Ningú Borda", de Coldwell Serra Júlia, describe el peso de la culpa y el engaño tras un accidente fortuito que deriva en una oscura leyenda inventada.

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Finalmente, la ambiciosa "Insondable", de Pablo Guirado, nos acerca a un viaje a lo más profundo de la Fosa de las Marianas, donde el verdadero desafío del protagonista no será la presión del océano, sino la oportunidad de sanar una herida del pasado. Todas las proyecciones son de acceso libre hasta completar aforo.