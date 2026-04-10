Nuevo parque infantil para El Cobayu, en Ribadesella: comienzan las obras
Los trabajos incluyen también una zona de calistenia y el acondicionamiento de la zona para niños ya existente y el vallado de la pista deportiva
Las obras de construcción de un nuevo parque infantil en El Cobayu y la mejora de las actuales instalaciones han comenzado esta misma semana. Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de Ribadesella, al que se destinará la dotación de fondos europeos Next Generation destinados al Plan de Recuperación de El Cobayu, en el apartado de Regeneración Urbana.
La actuación tiene como objetivo acondicionar una zona verde como nueva zona de parque. También se mejorará la zona existente de juego infantil, situada junto a la pista polideportiva, donde se actuará en las losetas del pavimento anticaída, que se encuentran desgastadas y rotas, y se revisarán y acondicionarán los elementos de juego existentes y el vallado de madera. Además, se sustituirá el cerramiento de malla de la pista deportiva, que presenta un gran deterioro, se instalarán bancos y papeleras y un cartel indicador de la zona de juegos. También se creará una zona de calistenia.
Rehabilitación de fachadas
El plazo de ejecución de la obra será de dos meses y el importe asciende a 70.785 euros (IVA incluido), que serán financiados a través de los fondos europeos Next Generation.
Mientras, continúa ejecutándose el proyecto de rehabilitación de las fachadas de los edificios de este emblemático barrio de la capital riosellana, sobre la base del acuerdo de la Comisión Bilateral donde participa el Ayuntamiento de Ribadesella, el Principado y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relativo al entorno residencial de rehabilitación programada.
Este acuerdo está dotado con más de 1,5 millones. La dotación total destina la mayor parte de los fondos a la inversión subvencionable de la rehabilitación de los edificios, con más de 1,4 millones; 76.800 euros para la oficina de Rehabilitación y, 60.000 euros para proyectos de Regeneración Urbana, que el Ayuntamiento de Ribadesella ha destinado a las obras que se están ejecutando.
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