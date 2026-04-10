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Las obras de rehabilitación y embellecimiento del Parador de Cangas de Onís, en la recta final

El Gobierno de España ha invertido algo más de 1,6 millones de euros en esas actuaciones

El Parador de Cangas de Onís.

El Parador de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Las obras de rehabilitación, mantenimiento y embellecimiento del Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva", en Cangas de Onís, entran en su recta final y podrían estar finalizadas antes de la temporada veraniega.

El Gobierno de España ha invertido algo más de 1,6 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con cargo a los fondos europeos Next-Generation y también del Plan de Conservación, rehabilitación y puesta en valor de inmuebles BIC nacionales. 

Casa del Indiano

El proyecto se centró en las fachadas, el claustro, la torre y una construcción dentro del recinto del Parador: la conocida por los lugareños como Casa del Indiano.

La Casa del Indiano.

La Casa del Indiano. / J. M. Carbajal

Los trabajos de conservación incluyen: limpieza de las fachadas y mejora del estado de conservación de los elementos pétreos evitando la acción de la humedad en distintas zonas; puesta en valor de la torre-campanario, así como la iluminación monumental de las fachadas, el patio y la citada Casa del Indiano

El templo, del Obispado

El Parador de Turismo de Cangas de Onís se ubica en el antiguo monasterio de San Pedro de Villanueva, uno de los asentamientos más antiguos del Principado de Asturias, pues data de los siglos VIII y IX. La iglesia y el monasterio son del siglo XII con modificaciones hasta el siglo XV.

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El cartel anunciador de la obra.

El cartel anunciador de la obra. / J. M. Carbajal

En la actualidad, el templo parroquial es de titularidad del Obispado y fue objeto hace pocos meses de una obra de conservación urgente con financiación autonómica. El templo, considerado uno de los mejores ejemplos del románico en Asturias sufría graves problemas en la bóveda de cañón que cubre el altar, con desprendimiento de parte de los morteros de revestimiento sobre los que se tuvo que actuar.

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