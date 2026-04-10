Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

Presentado el 45.º Descenso del río Piloña en piragua

La prueba se disputará el sábado 18

Presentación del Descenso del Piloña, en Infiesto.

Presentación del Descenso del Piloña, en Infiesto. / Cedida a LNE

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Infiesto (Piloña)

Infiesto albergó la presentación de la 45.ª edición del Descenso del río Piloña, una prueba que cuenta con un gran arraigo deportivo y popular. La competición se disputará el próximo 18 de abril, con inicio en la capital piloñesa y con un extenso programa que incluye, entre otras actividades, descenso popular, desfile previo a la salida para todas las edades, pregón y salida del descenso desde el Puente Vieyu.

Al acto de presentación, presidido por el regidor piloñés Iván Allende, asistieron los alcaldes de Ribadesella (Paulo García), Parres (Emilio García Longo), Cangas de Onís (José Manuel González Castro), Nava (Juan Cañal) y Bimenes (Aitor García Corte), entre otras autoridades políticas y deportivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
  4. Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: ideal para llevar a cualquier sitio
  8. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa

Tres trabajadores de telefonía, trece toneladas de cable robado y 31.000 euros de beneficio: la trama de venta ilegal en Asturias que deja un detenido y dos investigados

Presentado el 45.º Descenso del río Piloña en piragua

Presentado el 45.º Descenso del río Piloña en piragua

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo

Colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano más potente del mercado: cinco velocidades y función turbo

El uso del autobús sube en Asturias y el del AVE cae de forma generalizada en toda España tras el accidente de Adamuz

El uso del autobús sube en Asturias y el del AVE cae de forma generalizada en toda España tras el accidente de Adamuz

Los cuarteles de la Guardia Civil que Sánchez le prometió a Asturias en 2019 y siguen sin llegar: "Seguimos con menos efectivos, instalaciones deterioradas y proyectos sin ejecutar", denuncia el PP

Los cuarteles de la Guardia Civil que Sánchez le prometió a Asturias en 2019 y siguen sin llegar: "Seguimos con menos efectivos, instalaciones deterioradas y proyectos sin ejecutar", denuncia el PP

El productor de sidra salense Marcos Rodríguez, tras triunfar en Gijón: "No me esperaba ganar, pero presta mucho"

El productor de sidra salense Marcos Rodríguez, tras triunfar en Gijón: "No me esperaba ganar, pero presta mucho"

Valdés exigirá fianza a empresas madereras para garantizar el buen estado de las infraestructuras municipales

Tracking Pixel Contents