Presentado el 45.º Descenso del río Piloña en piragua

Infiesto albergó la presentación de la 45.ª edición del Descenso del río Piloña, una prueba que cuenta con un gran arraigo deportivo y popular. La competición se disputará el próximo 18 de abril, con inicio en la capital piloñesa y con un extenso programa que incluye, entre otras actividades, descenso popular, desfile previo a la salida para todas las edades, pregón y salida del descenso desde el Puente Vieyu.

Al acto de presentación, presidido por el regidor piloñés Iván Allende, asistieron los alcaldes de Ribadesella (Paulo García), Parres (Emilio García Longo), Cangas de Onís (José Manuel González Castro), Nava (Juan Cañal) y Bimenes (Aitor García Corte), entre otras autoridades políticas y deportivas.