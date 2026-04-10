El PSOE de Llanes reclama la reparación urgente de las antiguas escuelas del Valle Oscuru: "Hay riesgo de derrumbe"

El PSOE de Llanes ha reclamado al equipo de Gobierno la actuación urgente en las antiguas escuelas del Valle Oscuru, ante el deterioro que presenta su estructura, especialmente la techumbre, que presenta un riesgo extremo de derrumbe. Durante el último pleno municipal, el portavoz socialista Óscar Torre, trasladó esta preocupación en el turno de ruegos y preguntas, instando al equipo de gobierno a intervenir cuanto antes para evitar riesgos mayores. Desde el grupo municipal señalan además que, desde esa sesión plenaria, "no nos consta que se haya tomado ningún tipo de medida".

Desde el PSOE explican que esta situación les ha sido trasladada por los propios vecinos de la zona, quienes muestran su inquietud por el estado del edificio. Aunque se han instalado vallas de seguridad, advierten de que el peligro sigue existiendo, "porque el tejado no se ha tocado", por lo que consideran imprescindible una actuación inmediata.

Otras peticiones

Además de la situación de las escuelas, el PSOE de Llanes ha recogido otras peticiones del Valle Oscuru, como la finalización del asfaltado del camino de la Braña Vieja, donde existen unos 100 metros sin acondicionar, o la mejora del camino del Cerecéu. Asimismo, los vecinos solicitan la instalación de dos porterías en la bolera de la zona, con el objetivo de habilitar un espacio de juego para los más pequeños.

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Escuelas del Valle Oscuru rodeadas de vallas. / PSOE

Torre señala que en lo que resta de legislatura seguirán trasladando las demandas de la Villa y de los pueblos en los plenos: "Vamos a hacer ruegos continuamente hasta que acabe la legislatura", aseguró, tras varias visitas realizadas a distintos núcleos del concejo para recoger las necesidades vecinales.