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El tierno vídeo de mamá pata y sus patitos de paseo por Cangas de Onís que se ha hecho viral

La prole cruzó la ciudad hasta llegar al río Güeña, hábitat habitual de estos animales

El paseo viral de una pata y sus patitos por Cangas de Onís

El paseo viral de una pata y sus patitos por Cangas de Onís

J.M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Una vecina de Cangas de Onís ejerció durante varios minutos de auténtica "pastora" por el centro urbano de la vieja capital del Reino de Asturias para guiar a una mamá pata y su prole de patitos desde la céntrica calle Emilio Laria, y tras cruzar la avenida de Covadonga –principal arteria de la ciudad–, rumbo al río Güeña, afluente del Sella, hábitat habitual de los patos silvestres en esta ribereña zona de la cuenca sellera.

Mamá pata y sus patitos por la calle Emilio Laria, en pleno centro urbano de Cangas de Onís.

Mamá pata y sus patitos por la calle Emilio Laria, en pleno centro urbano de Cangas de Onís. / R. J. M. C.

Una imagen que no pasó desapercibida entre los transeúntes que se encontraban en esos precisos instantes, tanto oriundos como forasteros, por la antigua Cánicas, y que fue grabada por algunos de ellos.

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