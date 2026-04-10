El XXI Encuentro Nacional del Club Land Rover España, del 30 de abril al 3 de mayo, en Cangas de Onís
"No es una competición, es una convivencia", destaca la organización
Cangas de Onís será sede del XXI Encuentro Nacional del Club Land Rover España, que se desarrollará del 30 de abril al 3 de mayo, con más de medio centenar de todoterrenos inscritos hasta el momento, pues aún sigue abierto en plazo de inscripciones.
"Cangas de Onís nos espera con sus paisajes infinitos, su cultura y ese aire del norte que tanto nos gusta. Pero lo que realmente hace grande a este Encuentro Nacional no son solo las rutas; es volver a ver a los amigos de siempre, dar la bienvenida a los nuevos y compartir esas sobremesas donde el tiempo parece detenerse. No es una competición, es una convivencia. No es solo conducir, es descubrir juntos. Es la familia del Club Land Rover España en su estado puro", apuntan desde la organización del evento.
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