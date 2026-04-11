Agotados los 1.200 dorsales para la Media maratón "Ruta de la Reconquista"
La prueba en ruta (Cangas-Covadonga-Cangas) tendrá lugar el próximo 30 de mayo
En apenas ocho días se agotaron los 1.200 dorsales para la XXXIV Media maratón "EDP-Ruta de la Reconquista". Nunca antes había ocurrido algo similar, lo que pone de manifiesto el poder de convocatoria que, edición tras edición, tiene la catalogada como la decana de ese tipo de pruebas en ruta de cuantas se celebran en el Principado, se disputará el 30 de mayo, a partir de las 17.30 horas. Se repite el recorrido entre la ciudad de Cangas de Onís, rumbo al santuario mariano de Covadonga y posterior regreso a la vieja capital del Reino de Asturias, donde estará el arco de meta.
La organización corre a cargo del Club Cangas de Onís Atletismo, en colaboración con el Patronato Deportivo Municipal y el Ayuntamiento cangués. En la pasada edición de 2025 resultó vencedor el cántabro Bruno Villazón Sosa (Club Atletismo Camargo), completando el tradicional y espectacular trazado de 21.097 metros con un tiempo de 1 hora 8 minutos y 54 segundos; en tanto, en la categoría femenina la ganadora fue la también cántabra Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos).
Récord de la prueba
El récord de la prueba establecido en el año 2021 por Nuno Costa se mantiene en 1 hora 6 minutos y 05 segundos. Por detrás de Villazón, en segunda posición, quedó el gallego Ismael Viéitez Porto (Regimiento Infantería Príncipe nº 3), quien hizo la "Ruta de la Reconquista" en 1 hora 9 minutos y 55 segundos; y en tercera posición, el ovetense de La Cerezal Team de Ribadesella, Marco García Brandido, con 1 hora 10 minutos y 5 segundos.
La cántabra, Irene Pelayo González (Atletismo Piélagos), campeona de España de maratón en 2023, dejó su estela en la “Ruta de la Reconquista” con un registro de 1 hora 16 minutos y 16 segundos, aunque lejos del récord femenino de la prueba, en poder de Paula Mayobre (1 hora 14' 14"). Tercera absoluta en mujeres sería María Suárez García, del Club Oriente Atletismo, con un tiempo de 1 hora 23 minutos y 48 segundos.
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