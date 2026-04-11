Dejadez y abandono del parque de Arenas de Cabrales
Se trata de una de las zonas de Arenas de Cabrales más céntricas, además de concurrida, para disfrute de los vecinos, así como también turistas y visitantes, aunque de un tiempo a esta parte destaca por su estado de deterioro y dejadez. Se trata del parque municipal de Arenas, cuyas quejas vecinales llegaron hasta la mismísima Casa Consistorial, pero aún no se han adoptado medidas por parte de las autoridades competentes para tratar de solventar ese problema. Incluso la agreste maleza del río está bastante alta y por la hiedra "incluso suben las culebras", apuntan desde la villa cabraliega. "Y en el pavimento de goma del parque varias veces hubo pulgas", denuncian algunos vecinos de la localidad. Sea como fuere, las tareas de mantenimiento de ese parque brillan por su ausencia.
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