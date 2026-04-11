Finaliza el montaje de la estructura metálica del puente de Arriondas: "Falta vestirlo"
Colocada la segunda pieza metálica del paso sobre el río Sella, de 41 metros y 100 toneladas
El "esqueleto" del futuro puente de Arriondas ya está listo. La estructura metálica del paso sobre el río Sella quedó lista ayer, con la colocación de la segunda pieza de la infraestructura, de 41 metros de longitud y 100 toneladas de peso, que quedó unida a la que se había instalado el jueves, todavía mayor: 54 metros y 190 toneladas.
Tal y como señaló Flavio Valperga Ovejero, jefe de servicio de Construcción del Principado, ahora solo falta "vestirlo". Y habrá que hacerlo en menos de cuatro meses, porque el puente debe entrar en servicio antes del próximo Descenso internacional del Sella, que se disputará el sábado 8 de agosto.
Losa de hormigón
Tras esta primera fase de montaje del puente comenzará la eliminación de las plataformas construidas sobre el lecho del río y, a la vez, el montaje del tablero del puente, de hormigón armado con placas prefabricadas, para a continuación colocar una losa de hormigón armado superior.
El puente incluirá un voladizo sobre el río, con una acera con suelo acristalado en la margen derecha, lo que permitirá a los peatones observar el cauce a sus pies, una experiencia que supondrá un nuevo atractivo turístico para la capital parraguesa.
Barreras de seguridad
Sobre el tablero, de 10,8 metros de ancho, se habilitará una calzada de 7,3 metros para vehículos y dos aceras peatonales de 3,5 metros cada una, separadas de la zona de circulación por barreras de seguridad. La anchura del conjunto alcanzará los 14,3 metros, un incremento sustancial respecto a los 8,4 del viejo puente, demolido hace unos meses.
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