Javi López (Los Rápidos de Arriondas) logra la plaza K-1 5.000 metros con porteos para las tres Copas del Mundo de sprint piragüismo
El palista ganó este viernes, el selectivo nacional en el que estaba en juego, en aguas de Verducido (Pontevedra)
El piragüista Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) consiguió la plaza en K-1 5.000 metros con porteos que le permitirá defender los colores del equipo nacional senior de España, en la citada modalidad y distancia, en las tres Copas del Mundo de sprint de la presente temporada de 2026: Szeged (Hungría), del 8 al 10 de mayo; Montemor O Velho (Portugal), del 10 al 14 de junio; y Montreal (Canadá), del 9 al 12 de julio.
El sotobarqueño ganó este viernes el selectivo nacional desarrollado en aguas de Verducido (Pontevedra), en K-1 5.000 metros con porteos, con un tiempo de 21.54.09. Y lo hizo imponiéndose al sprint al madrileño de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez Adrián Martín Torres (21.55.64), y al parragués Pedro Vázquez Llenín (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), con un registro de 21.55.72. En cuarto lugar, quedó el cangués Alberto Plaza Sagredo (Sirio-La Llongar), seguido de Diego Fernández Bedia (Los Cuervos de Pravia); en tanto, sexto, sería el también cangués Javier Sánchez García (El Sella).
Por otro lado, este jueves, en el kayak, en el turno del K-2 500 metros femenino, fueron tres embarcaciones las que tomaron la salida en busca de las dos plazas internacionales. La coañesa Lucía Val Cerdeira y la alicantina Bárbara Pardo Más, después de firmar un gran selectivo de barcos individuales, consiguieron alzarse con la primera posición en la regata con un tiempo de 01:43,31.
Segundas en meta, asegurando billete para Hungría y Alemania, llegó la nueva pareja conformada por Carolina García y Nerea García, con un tiempo de 01:43,54, dando buena muestra de la igualdad que reina en esta prueba. Terceras concluyeron la gijonesa Miriam Vega Manrique y la gerundense Laia Pelachs, a más de cuatro segundos de las vencedoras.
Asimismo, la última regata de esa jornada congregaba a los cuatro barcos del K-2 masculino para disputar las dos plazas en la distancia olímpica. En primera posición acabó el K-2 de Adrián del Río y Rodrigo Germade, quienes cruzaron la línea de meta con un tiempo de 01:29,70. Seguidamente, entraron Enrique Adán y Carlos García quienes se han clasificado, al igual que lo hiciesen en la temporada pasada, para defender los colores de España por el mundo tras marcar un crono de 01:30,13. En tercera posición llegaban Bertín Llera Serrano (Piragüismo El Sella) e Íñigo Peña Arriola y en último lugar entraba el barco balear de Marcus Cooper y Alex Graneri.
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