Javi López (Los Rápidos de Arriondas) logra la plaza K-1 5.000 metros con porteos para las tres Copas del Mundo de sprint piragüismo

El piragüista Javier López González (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas) consiguió la plaza en K-1 5.000 metros con porteos que le permitirá defender los colores del equipo nacional senior de España, en la citada modalidad y distancia, en las tres Copas del Mundo de sprint de la presente temporada de 2026: Szeged (Hungría), del 8 al 10 de mayo; Montemor O Velho (Portugal), del 10 al 14 de junio; y Montreal (Canadá), del 9 al 12 de julio.

El sotobarqueño ganó este viernes el selectivo nacional desarrollado en aguas de Verducido (Pontevedra), en K-1 5.000 metros con porteos, con un tiempo de 21.54.09. Y lo hizo imponiéndose al sprint al madrileño de la Escuela de Piragüismo de Aranjuez Adrián Martín Torres (21.55.64), y al parragués Pedro Vázquez Llenín (Los Rápidos-Jaire Aventura de Arriondas), con un registro de 21.55.72. En cuarto lugar, quedó el cangués Alberto Plaza Sagredo (Sirio-La Llongar), seguido de Diego Fernández Bedia (Los Cuervos de Pravia); en tanto, sexto, sería el también cangués Javier Sánchez García (El Sella).

Por otro lado, este jueves, en el kayak, en el turno del K-2 500 metros femenino, fueron tres embarcaciones las que tomaron la salida en busca de las dos plazas internacionales. La coañesa Lucía Val Cerdeira y la alicantina Bárbara Pardo Más, después de firmar un gran selectivo de barcos individuales, consiguieron alzarse con la primera posición en la regata con un tiempo de 01:43,31.

Segundas en meta, asegurando billete para Hungría y Alemania, llegó la nueva pareja conformada por Carolina García y Nerea García, con un tiempo de 01:43,54, dando buena muestra de la igualdad que reina en esta prueba. Terceras concluyeron la gijonesa Miriam Vega Manrique y la gerundense Laia Pelachs, a más de cuatro segundos de las vencedoras.

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Asimismo, la última regata de esa jornada congregaba a los cuatro barcos del K-2 masculino para disputar las dos plazas en la distancia olímpica. En primera posición acabó el K-2 de Adrián del Río y Rodrigo Germade, quienes cruzaron la línea de meta con un tiempo de 01:29,70. Seguidamente, entraron Enrique Adán y Carlos García quienes se han clasificado, al igual que lo hiciesen en la temporada pasada, para defender los colores de España por el mundo tras marcar un crono de 01:30,13. En tercera posición llegaban Bertín Llera Serrano (Piragüismo El Sella) e Íñigo Peña Arriola y en último lugar entraba el barco balear de Marcus Cooper y Alex Graneri.