Misa en memoria de Diego Carcedo en la iglesia parroquial de Cangas de Onís

El próximo 18 de abril, a las 12.00 horas, en la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción, tendrá lugar una misa en memoria del periodista y escritor José Manuel Diego Carcedo, natural de Sobrecueva (Corao), fallecido el pasado 5 de abril, a los 86 años, en Madrid. Era Hijo Predilecto de Cangas de Onís, título que le concedió el Ayuntamiento, aprobado en sesión plenaria por unanimidad de todos los grupos con representación municipal en aquel momento, Corporación presidida por el popular José Manuel González Castro en un acto solemne que le fue tributado el 22 de febrero de 2020 en el Aula de la Monarquía.

Carcedo, siempre estuvo muy vinculado a Cangas de Onís y cada vez que fue requerido para prestar alguna ayuda, allí estaba. El título de hijo predilecto se sumó entre otras colaboraciones realizadas en su concejo natal como la de pregonero de las fiestas patronales de San Antoniu, pregonero del Certamen de los Quesos de los Picos de Europa, pregonero de la Fiesta del Pescador, y también le concedieron El Puentón otorgado, allá por los 90 del siglo pasado, la asociación de empresarios de la comarca de los Picos de Europa (Incatur). Además, fue presidente del Patronato de la Fundación del Hospital Comarcal del Oriente "Francisco Grande Covián" y también partícipe en que saliera adelante el funicular de Bulnes (Cabrales).

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Inició su larga y exitosa trayectoria profesional en LA NUEVA ESPAÑA y allá por el año 1974 ingresó en los servicios informativos de Televisión Española. Se incorporó al equipo de Miguel de la Quadra Salcedo y fue testigo directo de momentos tan relevantes como el fin de la guerra de Vietnam, los conflictos de Oriente Medio, el derrocamiento de Allende en Chile y la Revolución de los Claveles de Portugal. En 1978 fue destinado a Lisboa como corresponsal, cargo que ocupó hasta que fue trasladado a Nueva York. En 2006 resultó elegido presidente de la Asociación de Periodistas Europeos.