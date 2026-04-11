El valle "Oscuru" de Llanes: la "ruta de colores" que casi nadie conoce, alejada de la masificación turística, que discurre junto al río Cabra

Pese a ser uno de los municipios más turísticos de Asturias, en Llanes no está, ni mucho menos, todo visto. A sus paradisiacas playas se suman sus verdes montañas y sus ríos. Y es ahí donde se esconde Valle Oscuru y su "ruta de los colores". Una senda preciosa que, salvo los del propio concejo, nadie conoce. Está alejada, por tanto, de la masificación turística y es una joya de la naturaleza. Sus 13 kilómetros de recorrido circular tienen premio: unas vistas de la Sierra del Cuera que quitan el hipo.

Valle Oscuru es el Valle de Carranzo. Hay quien dice que el sobrenombre de "oscuru" procede de los tiempos en los que los bosques eran tan abundantes que a la luz del sol le costaba llegar al suelo y las sombras lo cubrían todo. Pero también dicen que al valle se le empezó a llamar así porque fue el último lugar del concejo al que llegó la luz eléctrica.

Todo empieza y acaba en Tresgrandas

Sea como sea, Llanes ha querido ponerle color a través de una ruta, con inicio y final en la localidad de Tresgrandas, que discurre por el entorno del río Cabra. El camino atraviesa las localidades de Santa Eulalia, Pie de la Sierra, el Cereceu, La Borbolla y Boquerizu. Su cota máxima sobre el nivel del mar son los 230 metros en la Sierra Plana de la Borbolla y la mínima, los 30 en el río Purón.

El río Cabra, en el concejo de Llanes / Turismo de Llanes

Durante todo el recorrido por el Valle Oscuru de Llanes, además de señales que guían el camino, hay siete paneles informativos que explican los tesoros naturales, históricos y etnográficos del valle. Desde los indianos, el nacimiento del río Cabra y los molinos del río hasta la fauna del entorno, la Sierra Plana, los palacios de Braña Vieya y la panorámica de la Sierra del Cuera. Todos ellos ilustrados con dibujos de Julio Rey.

La ruta de los colores de Llanes / Turismo de Llanes

Los tesoros del río Cabra

El río Cabra que envuelve el Valle Oscuru es un tesoro. En sus márgenes se mantienen algunas de las manchas de bosque de ribera mejor conservadas del oriente asturiano. Asimismo, alberga una de las poblaciones de nutria más estables de la región y en cortados cercanos se reproduce todos los años el alimoche, ave que a partir del mes de septiembre emprende su regreso a las zonas de invernada en África.

El río Cabra separa los concejos de Llanes y Ribadedeva y hasta 1833 constituía también la divisoria administrativa de las Asturias de Oviedo y las Asturias de Santillana. Una de sus peculiaridades más destacadas es el gran número de molinos que se abastecían de sus aguas. Algunos de los más importantes fueron los del L’Oju, La Vega, L’Abogáu, El Nuevu, El Redondal, Los Bregones, La Pisa, Perigonzali (también llamado Sobremolinu), La Plaza, Gasparín, Mijares, Meñaca y El Campu.

La ruta de los colores de Llanes / Turismo de Llanes

En estos ingenios se molía maíz para producir la "jarina" con la que se elabora la borona, que constituía la base de la alimentación durante todo el año, las pulientas, una especie de crema antes muy consumida; los boronos, que son masas cocidas de sangre, cebolla, grasa y harina; y los tortos, unas masas fritas y aplastadas que siguen haciéndose en muchos restaurantes asturianos.

Todo ello convierte la "ruta de los colores" en una oportunidad para adentrarse en Valle Oscuru y conocer otra cara de la bella Llanes.