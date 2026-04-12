Continúan los Encuentros Culturales en el Parador de Turismo de Cangas de Onís: el viernes 17, Luna Adrados

El próximo viernes, día 17, a las 19.30 horas, en la biblioteca Dulce María Prida del Parador Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva" (Cangas de Onís), se contará por primera vez en los Encuentros Culturales con la experta guía de montaña e interpretadora del paisaje Luna Adrados que versará sobre la costa oriental, un paisaje espectacular resultado de un milenario "diálogo" entre la roca caliza, el agua de lluvia y la fuerza del mar Cantábrico. Juntos han esculpido un escenario único de bufones rugientes, íntimas playas de bolsillo, misteriosas dolinas de marea y cenotes. El título de la ponencia es “La costa oriental de Asturias, un paisaje singular".

Asimismo, el Parador de Turismo de Cangas de Onís albergará el domingo, 19 de abril, a las 18.30 horas, gracias a la colaboración de la Fundación Cajastur, el “Esemble ars mundi” dirigido por el prestigioso director ucraniano Yuri Nasushkin y que interpretarán obras de Mozart, Shubert, Ken, Frolov, Ferreras y Domínguez. En este segundo concierto que se acoge en el Monasterio de San Pedro de Villanueva actuarán como solistas Eduardo Pintado, Nicolás Ferreras y Jesús Méndez y es parte de la gira “Música y patrimonio cultural de Asturias” que está llevando al Esemble a tocar en lugares únicos de nuestro patrimonio.