Dos infantiles cangueses en el podio de la Subida Cerrosa-Tresviso (Cantabria)

Rodrigo Fernández Rojo y Pedro González Martínez, ambos pertenecientes al Club Cangas de Onís Atletismo, quedaron primero y segundo, respectivamente, en su respectiva categoría infantil masculina, en la carrera de montaña Cerrosa-Tresviso, enmarcada en la tradicional Subida Urdón-Tresviso, disputada en la jornada de este sábado, 11 de abril, en la vecina comunidad autónoma de Cantabria. Completó el podio en esa categoría infantil el cántabro Gabriel González Alonso (Fisiocastro Sport Team).

En categoría absoluta de la Urdón-Tresviso, con un desnivel positivo de aproximadamente 900 metros en apenas 6 kilómetros de trazado, destacar el triunfo del cántabro Jonathan Arobes Álvarez, campeón en senior, con un tiempo de 36 minutos y 10 segundos, pulverizando el anterior récord de la prueba (37.10) que ostentaba desde el año 2017 el también cántabro Roberto Ruiz. Reseñar, igualmente, la victoria en categoría veterano B -séptimo en la general- de Luis Martínez del Cueto (Cangas de Onís Atletismo), con 44 minutos y 09 segundos.