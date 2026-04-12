La nueva temporada de pesca del salmón en Asturias, a la vuelta de la esquina
La subasta del campanu, siempre y cuando salga el ejemplar y el pescador quiera subastarlo, tendrá lugar en los aledaños de El Puentón
El próximo sábado, 18 de abril, con motivo del izado a la temporada de pesca tradicional al salmón en aguas continentales del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el popular José Manuel González Castro, organizará, como en las últimas ediciones, la subasta del campanu del Sella.
El evento cuenta, como ya viene siendo habitual, con la colaboración de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, que lidera Antón Caldevilla Pérez, y se llevará a cabo bajo el icónico Puente Romano, a la vera del Sella, siempre y cuando se eche a tierra ese preciado ejemplar y el pescador que lo capture desee subastarlo en el citado escenario. En la pasada edición de 2025 tomaron parte en la puya doce establecimientos hosteleros.
"Puja a la llana"
Las bases de la subasta del año pasado reflejaban que el objeto era "el fomento de la práctica conservacionista de la pesca, la promoción de los recursos turísticos de la zona y la contribución a la conservación, protección y mejora del río Sella".
Dejando claro el documento que la comercialización del campanu "es un derecho exclusivo del pescador" y que la subasta se hace por la modalidad de "puja a la llana". Los pujadores portan un objeto y cada alzada de mano "significará una subida de 100 euros". También es posible pujar a través de un intermediario presente en esta puja, abierta a restaurantes, empresas o entidades.
El campanu de 2025
El cántabro José Murillo Mohedano, de Ramales de la Victoria, fue el agraciado pescador que en la mañana del 4 de mayo capturó el campanu del río Sella de la pasada campaña de 2025, concretamente en el prolífico coto "Tempranes", localizado entre los núcleos rurales de Cañu (Cangas de Onís) y Avalle (Parres).
El ejemplar pesó en el centro oficial de Precintaje, sito en El Portazgu, 5,600 kilogramos y tenía 82 centímetros de longitud. El grupo El Campanu, con establecimientos hosteleros en la comarca del Oriente, se hizo con el preciado ejemplar en la subasta pública celebrada bajo El Puentón, por el que se abonó la cantidad de 11.400 euros. Además, ese primer salmón fue el más tardío que se recuerda en la cuenca del Sella, pues, el afortunado deportista lo capturó transcurridas tres semanas desde inicio de la campaña de pesca tradicional.
- Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza asturiana: 'Son increíbles
- El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
- Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
- El presidente de Alcoa que vendió la planta de aluminio de Avilés entrará en el consejo de ArcelorMittal
- Paulino, uno de los héroes del ascenso, a fondo: 'Cuando me dijeron que no seguía en el Oviedo les dije que lo entendía pero que trajeran a uno mejor que yo
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas