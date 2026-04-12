Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

La nueva temporada de pesca del salmón en Asturias, a la vuelta de la esquina

La subasta del campanu, siempre y cuando salga el ejemplar y el pescador quiera subastarlo, tendrá lugar en los aledaños de El Puentón

Varios pescadores, la temporada pasada, bajo el puente romano de Cangas de Onís.

Varios pescadores, la temporada pasada, bajo el puente romano de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El próximo sábado, 18 de abril, con motivo del izado a la temporada de pesca tradicional al salmón en aguas continentales del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Cangas de Onís, liderado por el popular José Manuel González Castro, organizará, como en las últimas ediciones, la subasta del campanu del Sella.

El evento cuenta, como ya viene siendo habitual, con la colaboración de la Sociedad de Pescadores El Esmerillón, que lidera Antón Caldevilla Pérez, y se llevará a cabo bajo el icónico Puente Romano, a la vera del Sella, siempre y cuando se eche a tierra ese preciado ejemplar y el pescador que lo capture desee subastarlo en el citado escenario. En la pasada edición de 2025 tomaron parte en la puya doce establecimientos hosteleros.

"Puja a la llana"

Las bases de la subasta del año pasado reflejaban que el objeto era "el fomento de la práctica conservacionista de la pesca, la promoción de los recursos turísticos de la zona y la contribución a la conservación, protección y mejora del río Sella".

Dejando claro el documento que la comercialización del campanu "es un derecho exclusivo del pescador" y que la subasta se hace por la modalidad de "puja a la llana". Los pujadores portan un objeto y cada alzada de mano "significará una subida de 100 euros". También es posible pujar a través de un intermediario presente en esta puja, abierta a restaurantes, empresas o entidades.

El campanu de 2025

El cántabro José Murillo Mohedano, de Ramales de la Victoria, fue el agraciado pescador que en la mañana del 4 de mayo capturó el campanu del río Sella de la pasada campaña de 2025, concretamente en el prolífico coto "Tempranes", localizado entre los núcleos rurales de Cañu (Cangas de Onís) y Avalle (Parres).

Noticias relacionadas

El ejemplar pesó en el centro oficial de Precintaje, sito en El Portazgu, 5,600 kilogramos y tenía 82 centímetros de longitud. El grupo El Campanu, con establecimientos hosteleros en la comarca del Oriente, se hizo con el preciado ejemplar en la subasta pública celebrada bajo El Puentón, por el que se abonó la cantidad de 11.400 euros. Además, ese primer salmón fue el más tardío que se recuerda en la cuenca del Sella, pues, el afortunado deportista lo capturó transcurridas tres semanas desde inicio de la campaña de pesca tradicional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Atención conductores: la autopista A-66 permanecerá cortada durante dos semanas a su paso por Oviedo
  2. Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza asturiana: 'Son increíbles
  3. El autor de clásicos como 'Yo soy aquel Se nos rompió el amor' o 'Lo mejor de tu vida' para el que la música en español reclama el premio 'Princesa
  4. Oviedo se prepara para el Martes de Campo: este es el cartel y la programación para una de las fiestas más populares
  5. El presidente de Alcoa que vendió la planta de aluminio de Avilés entrará en el consejo de ArcelorMittal
  6. Paulino, uno de los héroes del ascenso, a fondo: 'Cuando me dijeron que no seguía en el Oviedo les dije que lo entendía pero que trajeran a uno mejor que yo
  7. ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
  8. El Corte Inglés lanza los Ocho Días de Oro con descuentos de hasta el 30% en más de 600 marcas

El PSOE de Gijón prepara su camino a la alcaldía sin candidato claro, el lastre de los proyectos incumplidos y la polémica por una denuncia de acoso sexual

El PSOE de Gijón prepara su camino a la alcaldía sin candidato claro, el lastre de los proyectos incumplidos y la polémica por una denuncia de acoso sexual

Los pacientes de párkinson ya tienen terapias grupales en Cangas que evitan sus desplazamientos a Oviedo

Los pacientes de párkinson ya tienen terapias grupales en Cangas que evitan sus desplazamientos a Oviedo

La nueva temporada de pesca del salmón en Asturias, a la vuelta de la esquina

La nueva temporada de pesca del salmón en Asturias, a la vuelta de la esquina

Año de más nieves que bienes para la Asturias esquiadora: el balance de una campaña con polémica y esperadas inversiones a la vista

Año de más nieves que bienes para la Asturias esquiadora: el balance de una campaña con polémica y esperadas inversiones a la vista

Las notas de la victoria del Avilés ante Osasuna B: seis notables tras "un resultado que se quedó corto"

Las notas de la victoria del Avilés ante Osasuna B: seis notables tras "un resultado que se quedó corto"

El PP cuestiona la legalidad de la construcción de 30 viviendas públicas en Colunga, que además priva a los vecinos de más de 1.000 m² de patrimonio municipal

El PP cuestiona la legalidad de la construcción de 30 viviendas públicas en Colunga, que además priva a los vecinos de más de 1.000 m² de patrimonio municipal

Barbón y Canteli ya se dan la espalda

Siero tiene una fábrica de fantasía, dragones y superhéroes: así es la factoría que hace figuras para Marvel, Disney o Lego

Siero tiene una fábrica de fantasía, dragones y superhéroes: así es la factoría que hace figuras para Marvel, Disney o Lego
Tracking Pixel Contents