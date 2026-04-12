Ofrenda a la Santina, en Covadonga, del Grupo de Montaña Primiellu, de Amieva

El Grupo de Montaña Primiellu, de Amieva, liderado por Toño Sánchez Cueto, realizó en la jornada de hoy, sábado, la tradicional ruta a pie, como en anteriores ediciones, desde Pervís (Amieva) al santuario mariano de Covadonga, donde se llevaría a cabo una ofrenda a la Santina, en la santa cueva, patrona de todos los asturianos y asturianas. Posteriormente, celebraron un almuerzo de confraternidad en el restaurante El Repelao, en Covadonga.