El PP cuestiona la legalidad de la construcción de 30 viviendas públicas en Colunga, que además priva a los vecinos de más de 1.000 m² de patrimonio municipal

El Grupo Municipal Popular de Colunga ha denunciado públicamente la actitud del alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), el PSOE local y de la Consejería de Vivienda tras la visita realizada este sábado a las obras de construcción de 30 viviendas de promoción pública en el concejo, en la que han participado el consejero Ovidio Zapico, de Izquierda Unida (IU), el regidor y representantes del PSOE, quienes "lejos de dar explicaciones y defender los derechos y el patrimonio de los colungueses, han optado por hacerse una foto y celebrar una actuación que se encuentra jurídicamente cuestionada", según el PP.

"Resulta inaceptable que se pretenda trasladar una imagen de normalidad y éxito cuando esta obra está marcada por una grave controversia legal: el incumplimiento del convenio firmado en 2022 entre el Ayuntamiento de Colunga y el Principado de Asturias", apuntan los populares, que señalan: "Ese convenio establecía con total claridad que, a cambio de la cesión gratuita de suelo municipal, el Ayuntamiento debía recibir la totalidad de los bajos comerciales de los edificios para uso dotacional público. Esa contraprestación era esencial para equilibrar la operación".

Convenio vulnerado

Sin embargo, lo que hoy se está ejecutando, según el PP, supone en la práctica que el Ayuntamiento pase de tener derecho únicamente a un local de 190 metros cuadrados. "Estamos, por tanto, ante una pérdida de más de 1.000 metros cuadrados de patrimonio público. Y lo más grave es que esta reducción no ha sido aprobada legalmente. La modificación del convenio intentó tramitarse mediante una adenda que no obtuvo la mayoría absoluta exigida por ley en el Pleno municipal. Es decir, el Pleno no la aprobó", añaden.

A pesar de ello, según relata el PP, el Alcalde concede la licencia y el Principado ejecuta la obra como si esa modificación existiera. "Esto supone, en la práctica, aplicar por la vía de los hechos una modificación rechazada democráticamente, vulnerando el convenio vigente y los acuerdos plenarios. Además, el Ayuntamiento tampoco ha dado respuesta al recurso potestativo de reposición presentado por el Partido Popular, habiendo transcurrido ya el plazo legal para ello, lo que evidencia una absoluta falta de transparencia y de respeto institucional", indican los conservadores.

"Grave problema jurídico y económico"

"Desde el Partido Popular queremos ser claros: Estamos a favor de la vivienda pública, de hecho, Colunga necesitaría más del doble. Estamos en contra de que se realice incumpliendo la ley y a costa del patrimonio de todos los vecinos de Colunga. No se puede venir a hacerse fotos y a presumir de una obra que, tal y como está planteada, supone una merma evidente de los recursos municipales y una vulneración de un convenio en vigor", expone el PP.

"Lo que hoy celebran algunos, mañana puede convertirse en un grave problema jurídico y económico para el Ayuntamiento". Por ello, el PP exige:

Que se dé respuesta inmediata al recurso presentado.

Que se paralice cualquier actuación que consolide esta situación.

Y que se garantice el cumplimiento íntegro del convenio firmado en 2022.

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El Partido Popular anuncia que va a seguir defendiendo "el interés general, el patrimonio municipal y el respeto a la legalidad, frente a quienes prefieren la propaganda a la responsabilidad. Porque lo que está en juego no es una obra, sino el patrimonio de todos los vecinos de Colunga", finaliza.