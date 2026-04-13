Arriondas ya se prepara para la Subida internacional automovilística al Fitu-2026

La Subida Internacional al Fitu-2026 entra en la recta previa de preparación. Los días 8, 9 y 10 de mayo, Arriondas y el concejo de Parres volverán a convertirse en el punto de encuentro para pilotos, equipos y aficionados en una nueva edición de una de las pruebas más reconocidas del automovilismo de montaña.

La emblemática carretera que asciende desde Arriondas hacia la Sierra del Sueve volverá a ser el escenario de una competición que cada año reúne a algunos de los mejores especialistas de la disciplina, junto a numerosos pilotos nacionales y regionales que encuentran en el Fitu una de las citas más destacadas del calendario.

Con el paso de los años, la Subida al Fitu se ha consolidado como un referente dentro del panorama europeo de montaña, combinando espectáculo deportivo, tradición y una gran afluencia de público que convierte el evento en una auténtica fiesta del motor.

Además del interés deportivo, la prueba supone también un importante punto de encuentro para miles de aficionados que cada año se desplazan hasta Asturias para disfrutar de un fin de semana único en torno al automovilismo.

Mientras la organización, a cargo de SIF Motor, continúa ultimando los preparativos, la cuenta atrás ya está en marcha para una nueva edición que volverá a situar a Arriondas y al Fitu en el centro del automovilismo de montaña.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) volvió a incluir la mítica prueba asturiana en el calendario oficial del Campeonato de Europa de Montaña 2026, siendo la segunda puntuable para ese certamen automovilístico de montaña.

El campeonato arrancará en Austria con la clásica Rechberg Hill Climb (25–26 de abril) y viajará a España apenas dos semanas más tarde para disputar una nueva edición de la histórica prueba asturiana, que un año más reunirá a los mejores pilotos internacionales del panorama de montaña.

Tras el Fitu, el campeonato continuará su recorrido por Portugal, República Checa, Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Eslovenia y Croacia, completando un calendario equilibrado y de gran prestigio.

Calendario FIA European Hill Climb Championship 2026:

25–26 abril – Hill Climb Rechberg (Austria)

09–10 mayo – Subida Internacional al Fito (España)

16–17 mayo – Rampa Internacional da Falperra (Portugal)

06–07 junio – Ecce Homo Sternberk (República Checa)

13–14 junio – Internationales Glasbachrennen (Alemania)

27–28 junio – Coppa Paolino Teodori (Italia)

18–19 julio – Hill Climb Limanowa (Polonia)

15–16 agosto – St Ursanne – Les Rangiers (Suiza)

29–30 agosto – GHD Ilirska Bistrica (Eslovenia)

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19–20 septiembre – Buzetski Dan (Croacia)