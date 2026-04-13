Asturias, con los piloñeses Diego Menéndez y Bruno Argüelles, subcampeona de España de trail running por Federaciones Autonómicas

La selección masculina del Principado de Asturias logró el subcampeonato de España de trail running por Federaciones Autonómicas hoy, domingo, en Oviedo, siendo el corredor asturiano más destacado el piloñés Diego Menéndez Rodríguez-Noriega, que finalizó tercero en la clasificación general. Otros atletas del combinado asturiano absoluto a resaltar fueron Bruno Argüelles (Piloña.Deporte), séptimo; y Vladimir Averianov (Club Oriente Atletismo), este decimotercero.

No hubo sorpresas en Oviedo y tanto Cataluña en hombres como la Comunidad Valenciana en mujeres revalidaron el título de trail running por Federaciones Autonómicas, que constaba de 21,6 kilómetros de recorrido y 1.050 metros de desnivel, en una excelente mañana dominical por las montañas que rodean la capital asturiana.

El catalán Jan Torrella cruzó la meta en solitario con un tiempo de 1:31:02, celebrándolo con una amplia sonrisa. El vasco Ibai Larrea fue segundo (1:32:29) y el piloñés Diego Menéndez Rodríguez-Noriega completó el podio en tercera posición (1:35:48), resistiendo en los últimos kilómetros tras la caída de rendimiento de Andreu Blanes, que finalizó 24º.

La expedición asturiana. / R. J. M. C.

En la prueba femenina, María Fuentes se mostró intratable en las últimas bajadas para hacerse con la victoria con 1:45:16. Claudia Corral fue segunda (1:46:47) tras otra gran actuación y María La Chica completó el podio (1:48:59). Fuentes lideró a la Comunidad Valenciana hacia un nuevo título por equipos (5:39:57), por delante de Cataluña (5:44:23) y País Vasco (6:03:37).

En categoría sub-23 (13 kilómetros y 1.050 metros de desnivel positivo), los vencedores individuales fueron Marcos López (Murcia) en hombres, y Emma Méndez (Galicia), en mujeres, mientras que los títulos por equipos correspondieron a Comunidad Valenciana, en hombres, y Extremadura, en mujeres. En sub-23 masculino, Asturias, con Pablo Fernández Frade -quinto- y Dani Palacios Llera -noveno-, entre los corredores de la selección autonómica, se hizo con el metal de bronce.

Finalmente, en categoría promoción (8,2 kilómetros y 400 metros de desnivel positivo), las victorias individuales fueron para Yeray Hernández (Andalucía) y Sandra González (Galicia), esta última ya campeona de España de campo a través en su categoría. Por equipos, Cataluña se impuso tanto en hombres como en mujeres.

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El primer clasificado masculino y femenino, tanto en la carrera absoluta como en la categoría promoción, obtienen la preselección directa para el Europeo, siempre y cuando cumplan con el resto de los criterios de preselección establecidos por el Área Deportiva de la RFEA.