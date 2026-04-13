Asturias también tiene su playa de las Catedrales: enormes acantilados, cuevas secretas y pasillos de arena dorada sobre arcos de piedra

Asturias tiene su propia playa de las Catedrales: la de La Franca, ubicada en el límite costero entre Llanes y Ribadedeva. Este precioso arenal recuerda al de Lugo por sus cuevas secretas, sus enormes paredes de acantilados y los pasillos de arena dorada que se forman bajo gigantescos arcos de piedra. Todo un monumento de la naturaleza que atrae en verano a cientos de bañistas cada día.

La Franca es una de las playas más bonitas de Asturias y eso que en el Principado es un paraíso de calas. No en vano el diario británico "The Guardian" incluyó este arenal en 2018 como uno de los 25 mejores de toda Europa por sus acantilados, la vegetación verde que le rodea y la arena "fina y dorada".

Playa de La Franca / Turismo de Asturias

Con forma triangular y una longitud de 260 metros, La Franca está llena de sorpresas. Desde ella, cuando la marea está baja, se puede acceder a pie a tres calas cercanas: El Oso, El Viveru y Regorgueru. Precisamente, El Oso es una de esas calas secretas que esconde Asturias que es una maravilla. Es virgen, de agua cristalina y arena blanca blanquísima. Por su difícil acceso, se trata de una playa tranquila y con poca afluencia, ideal para desconectar.

Con hotel

La Franca, ubicada en la desembocadura del río Cabra, cuenta con todo tipo de servicios. Salvamento, restaurantes, chiringuitos y hasta un hotel de cuatro estrellas, el Mirador de La Franca, situado en primera línea de playa, con unas vistas increíbles del Cantábrico desde sus habitaciones. El arenal también dispone de varios aparcamientos (eso sí, de pago).

Numerosas cuevas

Nada más llegar a La Franca lo primero que llama la atención es su arena. Parece El Caribe. Y una vez que se pisa, a la cabeza viene la vecina playa de las Catedrales de Galicia. Impresiona sus enormes acantilados y llaman la atención las numerosas cuevas que el mar ha formado en sus cuarcitas. Algunas, como la llamada cueva del Oso, que conecta La Franca con la cala del Oso.