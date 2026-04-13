Bronce en categoría Máster de 45 a 54 años, para La Cerezal Team, de Ribadesella, en el Campeonato de España de media maratón, en Mérida

La Cerezal Team, de Ribadesella, se hizo con la medalla de bronce por clubes, en categoría Máster de 45 a 50 años de edad, así como decimoterceros en la clasificación absoluta, en el Campeonato de España de media maratón, dilucidado ayer, sábado, en la localidad extremeña de Mérida (Badajoz), ciudad romana por excelencia, Patrimonio de la Humanidad. El título Nacional por clubes en la citada categoría masculina de 45 a 50 años fue para A.D. Marathon (3 horas 44 minutos 47 segundos), por delante del Besta Bira Loiu (3 horas 50 minutos 12 segundos) y de los riosellanos (3 horas 52 minutos y 58 segundos).

Marco García, quedó en el puesto 38 absoluto y séptimo en M-35 con 1 hora 12 minutos 30 segundos; Iván Grande, el 56 absoluto con 1 hora 15 minutos 6 segundos; Javier Mier Alonso, 59 absoluto y décimo en M-45 con 1 hora 16 minutos 16 segundos; Manuel Ortega, decimosegundo en M-35 con 1 hora 16 minutos 51 segundos; Francisco López de Dios, 'Iki', noveno en M-50 con 1 hora 17 minutos 48 segundos; David Belver Muñoz, decimosexto en M-45 con 1 hora 18 minutos 54 segundos; José Manuel Escandón, trigesimoctavo en M-45 con 1 hora 27 minutos 13 segundos; Máximo Cordero, el 44 en M-50 con 1 hora 36 minutos 7 segundos; José Luis Prieto, decimosexto en M-60 con 1 hora 41 minutos 2 segundos.

Por su parte, Milagros Álvarez Pariente (La Cerezal Team), conquistaba la medalla de oro en su respectiva categoría Máster F-75 tras completar el recorrido en 2 horas 1 minutos 26 segundos. Otro atleta de la comarca del Oriente asturiano, Pablo Álvarez Villa (Piloña.Deporte) se hizo con la medalla de bronce en M-50 con 1 hora 15 minutos y 29 segundos.

A nivel individual, el marroquí Aferdi cruzaba la meta en primera posición con 1:04:16, pero el gran estallido de júbilo lo protagonizaba el público emeritense al ver a su vecino Jorge González entrar como campeón de España con 1:04:32. El podio Nacional lo completaron Javi Guerra (1:05:32), en una extraordinaria actuación a sus casi 43 años, e Ibrahim Chakir (1:06:02), culminando una gran remontada.

En la carrera femenina, Ouhaddou fue la gran protagonista. Supo esperar su momento en una carrera táctica y, cuando atacó, dominó con autoridad hasta la meta, donde se impuso con 1:14:52, revalidando el título nacional. Completaron el podio Lidia Campo (3ª en meta con 1:15:24) y Queralt Criado (5ª en meta con 1:15:39), que logró además marca personal en su debut en la distancia.

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Por equipos, los campeones de España absolutos han sido Vicky Foods Athletics, por delante de C.A. Cárnicas Serrano y Atletismo Albacete y igualmente Vicky Foods Athletics en mujeres por delante de Bikila y Running Pinto Seaone Pampín.