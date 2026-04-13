Bronce para los juniors del Club Piragüismo El Sella en la Copa de España, en K-4 500 metros
Mateo Alonso Arias, Sergio Iglesias González, Hans Klas Pérez y Favila Velasco Benavides, del Club Piragüismo El Sella, de Ribadesella, cosecharon la medalla de bronce, hoy, domingo, en categoría júnior, en la modalidad de K-4 y sobre la distancia de 500 metros, en la primera Copa de España de sprint de la presente temporada de 2026, en aguas de Verducido (Pontevedra). El dorado metal fue para la tripulación del Kayak Tudense y la presea de plata para los kayakistas del Club de Mar Ría de Aldán.
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