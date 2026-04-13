El cangués "Javi Cañón" vendió ochenta cupones de la ONCE premiados con 500 euros cada uno
Se repartieron por la ruta que habitualmente hace entre Cangas de Onís y Ortigueru (Cabrales)
El cangués Javier González Fernández, quien lleva varios años vendiendo cupones de la ONCE por la comarca suroriental, volvió a dar un pellizco de suerte a sus clientes. Así, en el sorteo del Cuponazo del viernes, 10 de abril, que correspondió al número 74.968 con la serie 020, "Javi Cañón", como le conocen sus convecinos y amigos, vendió ochenta cupones del número 74.961, cada uno de ellos agraciado con 500 euros -premio a las cuatro primeras cifras-.
Los cupones estuvieron muy repartidos en la ruta que habitualmente suele realizar. "Cangas, Mestas, Benia de Onís, Ortigueru.....", comentó este lunes Javier González. En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 euros el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 euros si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 euros a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
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