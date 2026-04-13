Concentración conta la explotación de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, en Cangas de Onís

La sección sindical de CNT en. Óbolo Asturias convocó una concentración delante de la Casa Consistorial de Cangas de Onís, este mediodía, contra la explotación de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). "Buscamos justicia y dar a ver las vulneraciones básicas de nuestros derechos básicos, desde el mes de julio del año pasado llevamos esperando para cobrar parte y en algunos casos la totalidad del sueldo de ese mes", era el lema reivindicatorio de la misma.