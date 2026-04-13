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Doscientos participantes en la primera etapa de la Asturias Challenge, en Cangas de Onís

La salida de la prueba.

La salida de la prueba. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Doscientos cicloturistas tomaron parte en la jornada de hoy, domingo, en la primera etapa de la Asturias Challenge, con salida de la plaza Camila Beceña, en pleno centro urbano de la vieja capital del Reino de Asturias, con destino a Casielles (Ponga), previo paso por La Llama/El Picu y la Collada Moandi, un recorrido de 69 kilómetros, destacando sobremanera los 3,8 kilómetros, así cono 443 metros de desnivel, de la ascensión -con sus veintitrés curvas- al núcleo rural de Casielles. El protocolario corte de la cinta de salida contó con la presencia de José Manuel González Castro, alcalde de Cangas de Onís; Agustín García Alonso, concejal del área de deportes de Cangas de Onís; y Jesús Fernández, este director Asturias Challenge. Posteriormente, a media tarde, de nuevo en la plaza Camila Beceña, se llevó a cabo la entrega de trofeos y sorteo de regalos.

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