Exigen adecentar el puente "nuevu" de Vilanueva, que une Parres y Cangas de Onís
Los vecinos de la zona destacan la existencia de maleza y basuras en los bordillos y desconchados en las barandillas de protección
Vecinos de la ribereña localidad de Villanueva, en término municipal de Cangas de Onís, llevan algún tiempo sugiriendo la necesidad de adecentar y adecentar el conocido por los lugareños como puente "nuevu", sobre el río Sella. Se quejan por la presencia de maleza y basuras en los bordillos y desconchado de las barandillas de protección.
El puente "nuevu" une Villanueva con el vecino núcleo rural de Vega los Caseros, este en término municipal de Parres. Ambos se encuentran separados por el río y por la carretera N-625. Por si fuera poco, es el principal acceso rodado al emblemático Parador de Turismo "Monasterio de San Pedro de Villanueva", uno de los iconos hoteleros del oriente de Asturias.
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