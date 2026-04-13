Ya hay fecha para la IX Marcha Solidaria contra el cáncer de Rosa Palo, de Cangas de Onís a Covadonga
El dinero recaudado se destinarña íntegramente fondos al Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias (IUPA)
El colectivo Rosa Palo, con sede en Cangas de Onís, instaló este domingo, 12 de abril, un stand en la céntrica y semipeatonal calle San Pelayo, enmarcado dentro de los preparativos de la novena edición de la Marcha solidaria contra el cáncer, impulsada para reunir fondos destinados a la investigación, que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo con salida libre, a las 10.00 horas, en las inmediaciones de El Puentón, rumbo al santuario mariano de Covadonga, donde asistirán a la misa (13.00 horas) en la basílica del santuario mariano.
Este año 2026 disponen de bolsa con botella y pañuelo conmemorativo (10 euros), con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados, íntegramente, al IUPA (Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias). Y los puntos de ventas donde su pueden adquirir son los siguientes: Asociación Emburria, Azul y Canela, Goalkers y Librería María José, en Cangas de Onís; Difer, Peluquería Sandra y Zapatería Fide, en Arriondas (Parres).
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