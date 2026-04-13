Ya hay fecha para la IX Marcha Solidaria contra el cáncer de Rosa Palo, de Cangas de Onís a Covadonga

El colectivo Rosa Palo, con sede en Cangas de Onís, instaló este domingo, 12 de abril, un stand en la céntrica y semipeatonal calle San Pelayo, enmarcado dentro de los preparativos de la novena edición de la Marcha solidaria contra el cáncer, impulsada para reunir fondos destinados a la investigación, que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo con salida libre, a las 10.00 horas, en las inmediaciones de El Puentón, rumbo al santuario mariano de Covadonga, donde asistirán a la misa (13.00 horas) en la basílica del santuario mariano.

Este año 2026 disponen de bolsa con botella y pañuelo conmemorativo (10 euros), con el objetivo de recaudar fondos que serán destinados, íntegramente, al IUPA (Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias). Y los puntos de ventas donde su pueden adquirir son los siguientes: Asociación Emburria, Azul y Canela, Goalkers y Librería María José, en Cangas de Onís; Difer, Peluquería Sandra y Zapatería Fide, en Arriondas (Parres).