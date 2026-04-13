Llanes apremia al Principado: envía un requerimiento al departamento de Alejandro Calvo para que formule la declaración ambiental del PGO

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes ha emitido un requerimiento formal a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que lidera Alejandro Calvo, "para que proceda de manera inmediata a formular la declaración ambiental estratégica del Plan General de Ordenación (PGO)" del municipio. El Gobierno llanisco denuncia que se ha superado el plazo máximo de cuatro meses para emitir una resolución al respecto.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Juan Carlos Armas, subraya que la legislación establece "un plazo máximo de cuatro meses para la formulación de la declaración ambiental, plazo que ha sido superado sin que se haya notificado resolución expresa alguna". Considera que esta situación "genera una paralización indebida de la tramitación del Plan General, con los consiguientes perjuicios para el interés público".

Por su parte, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, defiende que "el Plan General de Ordenación de Llanes es un instrumento urbanístico clave para el desarrollo futuro del municipio, y su paralización afecta a la planificación territorial, la ordenación de los usos del suelo y la puesta en marcha de proyectos estratégicos para el concejo". En este sentido, Riestra señala que la declaración ambiental es "paso previo e ineludible" para que la CUOTA se pronuncie sobre la aprobación definitiva.

Envío en diciembre

El Gobierno de Riestra recuerda que el pasado 11 de diciembre de 2025 se remitió al Servicio de Evaluaciones Ambientales "toda la documentación preceptiva conforme a los artículos 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental". Dicha evaluación, añade, "constituye, según el artículo 2 de la Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes, un trámite preceptivo e imprescindible para continuar con la tramitación".

Al haberse superado el plazo máximo establecido para obtener respuesta, el Ayuntamiento ha enviado un escrito a la Consejería para requerir formalmente "la declaración ambiental estratégica o, subsidiariamente, informe detalladamente sobre el estado de tramitación del expediente y las causas que justifican el retraso".

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El consistorio ha hecho público este asunto en una nota en la que subraya que esta falta de respuesta administrativa "podrá dar lugar a la exigencia de las responsabilidades, así como a la adopción de las medidas legales oportunas para la defensa de los intereses públicos afectados".