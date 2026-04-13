Llanes apremia al Principado: envía un requerimiento al departamento de Alejandro Calvo para que formule la declaración ambiental del PGO
"Es un instrumento urbanístico clave para el desarrollo futuro del municipio y su paralización afecta a la planificación territorial", señala el alcalde de Llanes, Enrique Riestra
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes ha emitido un requerimiento formal a la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, que lidera Alejandro Calvo, "para que proceda de manera inmediata a formular la declaración ambiental estratégica del Plan General de Ordenación (PGO)" del municipio. El Gobierno llanisco denuncia que se ha superado el plazo máximo de cuatro meses para emitir una resolución al respecto.
El concejal de Urbanismo y Patrimonio, Juan Carlos Armas, subraya que la legislación establece "un plazo máximo de cuatro meses para la formulación de la declaración ambiental, plazo que ha sido superado sin que se haya notificado resolución expresa alguna". Considera que esta situación "genera una paralización indebida de la tramitación del Plan General, con los consiguientes perjuicios para el interés público".
Por su parte, el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, defiende que "el Plan General de Ordenación de Llanes es un instrumento urbanístico clave para el desarrollo futuro del municipio, y su paralización afecta a la planificación territorial, la ordenación de los usos del suelo y la puesta en marcha de proyectos estratégicos para el concejo". En este sentido, Riestra señala que la declaración ambiental es "paso previo e ineludible" para que la CUOTA se pronuncie sobre la aprobación definitiva.
Envío en diciembre
El Gobierno de Riestra recuerda que el pasado 11 de diciembre de 2025 se remitió al Servicio de Evaluaciones Ambientales "toda la documentación preceptiva conforme a los artículos 17 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental". Dicha evaluación, añade, "constituye, según el artículo 2 de la Ley 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes, un trámite preceptivo e imprescindible para continuar con la tramitación".
Al haberse superado el plazo máximo establecido para obtener respuesta, el Ayuntamiento ha enviado un escrito a la Consejería para requerir formalmente "la declaración ambiental estratégica o, subsidiariamente, informe detalladamente sobre el estado de tramitación del expediente y las causas que justifican el retraso".
El consistorio ha hecho público este asunto en una nota en la que subraya que esta falta de respuesta administrativa "podrá dar lugar a la exigencia de las responsabilidades, así como a la adopción de las medidas legales oportunas para la defensa de los intereses públicos afectados".
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono