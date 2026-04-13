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La parroquia de Pría, en Llanes, honra a la Virgen de la Flor

Se homenajeó a los nacidos en el último año, a los jóvenes y a los matrimonios que celebraban sus bodas de plata y de oro

Fiesta de la Virgen de la Flor en Pría (Llanes).

Fiesta de la Virgen de la Flor en Pría (Llanes).

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Fiesta de la Virgen de la Flor en Pría (Llanes) / R. D.

Como manda la tradición, los vecinos de la parroquia de Pría, en Llanes, celebraron ayer la llegada de la primavera con la fiesta de Nuestra Señora de la Flor. Tras la salida de los ramos y las aldeanas de las escuelas, hubo misa solemne y entrega de rosas y coronas a los nacidos en el último año, a los jóvenes y a los matrimonios que celebraban sus bodas de plata y de oro. Hubo después procesión, bailes acompañados por Serxu Lluances y Paul Balmori, despedida a la Virgen, danza prima, sesión vermú, actuación de la bandina tradicional "Los Muiles", y, por la tarde, verbena amenizada por el dúo "Cantastur".

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