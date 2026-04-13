El piloñés Ernesto Suárez-Machargo recibe el Premio Nacional a la Excelencia Profesional en Servicios a la Moda: "El lujo cada vez está más relacionado con la artesanía"

El diseñador y consultor piloñés Ernesto Suárez-Machargo recogió la semana pasada el Premio Nacional a la Excelencia Profesional en Servicios a la Moda, una de las categorías de los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial (PRENAMO) que otorga la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE). Esa distinción, que reconoce la trayectoria, innovación y excelencia de profesionales y empresas que impulsan el sector, le llega a Suárez-Machargo tras un cuarto de siglo de carrera internacional dedicada al diseño de moda, la estrategia de marca y el negocio del lujo.

El premio PRENAMO a Ernesto Suárez-Machargo es, sobre todo, un reconocimiento al proyecto emprendedor en el que se embarcó hace cinco años: la consultoría SMach Studio, desde la que acompaña a empresas y marcas del sector con necesidades específicas en diseño, posicionamiento de marca, licencias de producto o incluso búsqueda de financiación. Ha trabajado para cámaras de comercio provinciales y ha asumido encarcagos internacionales, como el asesoramiento a una firma india en su posicionamiento en Europa.

Natural de Biedes, en Infiesto, Suárez-Machargo se formó en la Universidad de Oviedo, en Magisterio y Pedagogía, y posteriormente en IADE-Escuela de Diseño, en Madrid. Dio sus primeros pasos profesionales de la mano de firmas como Amaya Arzuaga y Jesús del Pozo, "una marca de referencia" y determinante en su vocación. Su trayectoria continuó en Pedro del Hierro, Hermès Ibérica, Victorio & Lucchino —donde ejerció ocho años como diseñador y director de licencias—, una etapa en Londres, la coordinación de moda masculina de Carolina Herrera y su paso por Inditex en el equipo de Zara Men. Tras la pandemia, decidió bajar el ritmo, trasladarse definitivamente a Madrid en 2022 para reorientar su perfil profesional y consolidar su actividad como consultor.

Pese a su proyección internacional, Ernesto Suárez-Machargo frecuenta y mantiene una estrecha vinculación con Asturias. Desde Madrid apuesta por reforzar la industria regional. "En Asturias debería crearse una plataforma común que impulse el sector y apoye los oficios artesanos. El lujo cada vez está más relacionado con la artesanía", afirma. En Asturias, añade, "hay algunas marcas que están haciendo ruido, pero por su cuenta", pero opina que convendría generar estructuras de apoyo y colaboración que potencien y difundan el talento regional.

Suárez-Machargo hace notar que el del lujo es un sector en ascenso, que "crece de forma exponencial". "La moda refleja la polarización social: mientras el low cost se dirige a una gran masa de consumo, las grandes firmas baten resultados. Existe más cultura de marca, especialmente entre los jóvenes: la gente joven sabe de tendencias, marcas, tiene más criterio y el que tiene poder adquisitivo puede disfrutar de ellas".

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Ernesto Suárez-Machargo reconoce que le cuesta vencer su "pudor" y su discreción mediática. El premio que acaba de recibir le ha animado a romper su discreción mediática. Lo ha recibido, cuenta, como "un gran impulso" y un estímulo para seguir desarrollando proyectos, entre ellos el lanzamiento de una marca propia con la que aspira a continuar ampliando su aportación al universo de la moda.