El plazo de matrícula para las Escuelinas de bebés y niños de hasta tres años de Llanes y Posada abre este martes 14

El plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo (Escuelinas de 0 a 3 años) del concejo de Llanes se abrirá este martes, 14 de abril, y permanecerá abierto hasta el 24 de abril, tanto para la escuela de la capital del concejo como para la de Posada, para el curso 2026/2027.

Las personas interesadas deberán presentar una solicitud por cada niño o niña, indicando las escuelas por orden de preferencia. Podrán solicitar plaza los padres, madres o tutores de menores de tres años, o cuyo nacimiento se prevea en el año en curso, que residan o trabajen en el término municipal de Llanes.

Listas de admitidos

El 27 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidos y no admitidos, abriéndose un plazo de alegaciones y subsanación de documentación desde el 27 de mayo hasta el 1 de junio. Las listas definitivas se publicarán el 10 de junio, y la formalización de la matrícula para las personas admitidas deberá realizarse entre el 25 de junio y el 3 de julio.

La solicitud se efectuará en el modelo normalizado, que se podrá recoger en el exterior de los centros educativos (EEI de Llanes, en la Calle Celso Amieva número 7, y EEI de Posada de Llanes, en la Carretera de Lledías, s/n) a partir del 14 de abril, así como en la página web municipal. Una vez cumplimentada, la solicitud deberá presentarse en el registro del Ayuntamiento de Llanes, en horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, o a través del registro telemático.

Formularios de solicitud

Toda la información, con las bases completas del proceso de admisión (aprobadas por resolución de la concejala delegada de Educación, Aurora Aguilar), los criterios de baremación y los formularios de solicitud, está disponible en la web municipal a través del enlace: https://www.ayuntamientodellanes.com/es/matricula-escuela-infantil

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Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a las propias escuelas infantiles o al área de Educación del Ayuntamiento de Llanes.