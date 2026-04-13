El Principado reparte 248.000 euros entre los concejos de los Picos de Europa para mejorar caminos, alumbrado y equipamientos

Los ayuntamientos asturianos del parque nacional de los Picos de Europa recibirán este año 248.000 euros en subvenciones para mejorar caminos, alumbrado y equipamientos. Las ayudas, publicadas este jueves en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), se enmarcan en la convocatoria realizada el pasado mes de diciembre para actuaciones en el área de influencia socioeconómica del espacio protegido.

Los municipios beneficiarios son Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja. Los seis presentaron solicitudes dentro del plazo establecido y han visto aprobados sus proyectos, si bien la cuantía asignada varía en función de los criterios aplicados por la comisión de valoración, que emitió su informe el pasado 20 de febrero. Entre esos criterios, se han tenido en cuenta el tipo de actuación, su adecuación a los objetivos de la convocatoria y la inversión subvencionable presentada por cada consistorio.

Adquisición de suelo

Cabrales y Cangas de Onís son los concejos que mayor volumen de ayuda recibirán, con 62.000 euros cada uno, aunque por vías distintas. El primero destinará 19.959,80 euros a la adquisición de suelo para uso público en Tielve y 42.040,20 euros a la instalación de una cabina-aseo autolimpiable en Sotres.

Cangas de Onís, por su parte, empleará 28.192,10 euros en la corrección de un hundimiento en el camino de acceso a la localidad de Teleña y 33.807,90 euros en la reparación de la capa de rodadura de los caminos de Intriago.

Reparación de caminos

Peñamellera Alta recibirá 24.569,91 euros, distribuidos entre la reparación parcial del camino ganadero de Mier (11.517,14 euros) y la de un camino agrícola en la misma localidad (13.052,77 euros).

Peñamellera Baja percibirá 22.984,77 euros para una única actuación: la reparación de la cubierta del polideportivo municipal de Panes.

Onís se ha adjudicado 32.215,63 euros en dos proyectos: la mejora de caminos en Benia, La Robellada, Avín y Gamonéu (25.287,64 euros) y la sustitución de las luminarias de la pista polideportiva de Benia por tecnología LED (6.927,99 euros).

Farolas solares

Amieva, finalmente, recibirá 44.229,69 euros para la reforma de las instalaciones de alumbrado público en Carbes y Villaverde, así como la colocación de farolas solares en casas aisladas del concejo, una medida orientada al ahorro energético y la reducción de emisiones de dióxido de carbono.

Todas las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 31 de agosto de 2026, fecha tope también para la justificación de los gastos ante la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios. La resolución advierte de que las obras deberán contar con las preceptivas licencias y autorizaciones en el momento de su inicio.

Pagos parciales

El abono de las cantidades se realizará conforme al procedimiento establecido en las bases reguladoras, si bien se contemplan pagos parciales cuando la naturaleza de la actuación lo permita. Asimismo, se contempla la posibilidad de anticipos totales o parciales con carácter previo a la justificación, para los que se exigirá garantía cuando el importe supere los 6.010,12 euros, aunque los ayuntamientos quedan exonerados de esta obligación.

Contra la resolución, emitida por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o impugnación directa ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en dos meses.

Noticias relacionadas

Alto valor ecológico

Con esta dotación, el Principado da continuidad a la línea de ayudas destinadas a mitigar las cargas que la existencia del parque nacional impone sobre los municipios que lo acogen, al tiempo que financia mejoras en infraestructuras rurales y equipamientos públicos en una de las zonas de montaña con mayor valor ecológico del norte de España.