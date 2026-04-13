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¿Quieres aprender una profesión mientras trabajas? La Escuela Taller de Llanes abre un nuevo plazo de solicitudes para jardinería, albañilería y atención sociosanitaria

La llamada es para jóvenes de 16 a 30 años (sin cumplir) y hay 16 plazas disponibles

Participantes en una escuela taller de jardinería en Asturias.

Participantes en una escuela taller de jardinería en Asturias. / LNE

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

El Ayuntamiento ha abierto un nuevo plazo para solicitar plaza en la Escuela Taller para jóvenes de 16 a 30 años (sin cumplir). Hay 16 plazas disponibles:

  • 9 alumnos módulo sociosanitario
  • 4 alumnos módulo jardinería
  • 3 alumnos módulo albañilería

Durante los 3 primeros meses se recibe una beca y los 9 restantes 936,15 euros brutos al mes más pagas extra.

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Las solicitudes pueden presentarse hasta este miércoles 15, a las 14:00 h. Más información y solicitud presencial en la Oficina de Empleo de Llanes y en el teléfono 985 401 186 (extensión 3).

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