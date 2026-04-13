¿Quieres aprender una profesión mientras trabajas? La Escuela Taller de Llanes abre un nuevo plazo de solicitudes para jardinería, albañilería y atención sociosanitaria
La llamada es para jóvenes de 16 a 30 años (sin cumplir) y hay 16 plazas disponibles
El Ayuntamiento ha abierto un nuevo plazo para solicitar plaza en la Escuela Taller para jóvenes de 16 a 30 años (sin cumplir). Hay 16 plazas disponibles:
- 9 alumnos módulo sociosanitario
- 4 alumnos módulo jardinería
- 3 alumnos módulo albañilería
Durante los 3 primeros meses se recibe una beca y los 9 restantes 936,15 euros brutos al mes más pagas extra.
Las solicitudes pueden presentarse hasta este miércoles 15, a las 14:00 h. Más información y solicitud presencial en la Oficina de Empleo de Llanes y en el teléfono 985 401 186 (extensión 3).
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