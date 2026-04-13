Resultado histórico de las juniors de la AD Playas de Llanes: subcampeonas de Asturias de voleibol
Las llaniscas logran clasificarse para el Campeonato de España, a disputar en Las Palmas de Gran Canaria, del 6 al 10 de mayo
El AD Playas de Llanes ha logrado un histórico subcampeonato de Asturias en la categoría júnior femenina, firmando un hito sin precedentes para el voleibol llanisco y para el deporte del concejo, al convertirse en uno de los mejores equipos de la comunidad autónoma en la citada categoría. El play-off por el título Regional se disputó este pasado fin de semana en el pabellón Guillermo García, en la Gijón.
El conjunto llanisco accedía a la gran final después de imponerse en semifinales al CV La Calzada por 3-1, en un encuentro jugado en la tarde del sábado, en el que el equipo mostró solidez en todas sus líneas y una gran capacidad de trabajo colectivo. Ya en la final, celebrada el domingo, las chicas de la AD Playas de Llanes no pudieron superar a las anfitrionas del Real Grupo Cultura Covadonga, cediendo por 3 sets a 0 ante un rival que supo imponer su ritmo desde los primeros compases del encuentro.
Entre las mejores de España
Más allá del resultado de la final, este subcampeonato tiene un valor especialmente significativo, ya que supone un resultado histórico para el voleibol femenino llanisco, consolidando el crecimiento del club y el excelente trabajo que se viene desarrollando con su cantera. Además, este logro permite a la AD Playas de Llanes obtener la clasificación directa para el Nacional, que tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria (6 al 10 de mayo), donde el equipo tendrá la oportunidad de competir entre los mejores conjuntos del panorama nacional.
"Desde el club se valora muy positivamente el rendimiento del equipo durante todo el campeonato, destacando el compromiso, esfuerzo y evolución de las jugadoras a lo largo de la temporada", han comentado los dirigentes de la entidad llanisca tras este nuevo éxito del voleibol local.
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