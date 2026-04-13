La tradicional Marcha de Jóvenes a Covadonga , el día 2 de mayo

La tradicional Marcha de Jóvenes al santuario mariano de Covadonga se celebrará el próximo 2 de mayo, con salida de los aledaños de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción de Cangas de Onís. "La organización básica será como todos los años", explica el sacerdote Manuel Viego. "Partimos desde Cangas, subimos caminando hasta el santuario y una vez allí tiene lugar tiempo libre y juegos, para finalizar con la celebración de la eucaristía".

También vuelve a estar disponible, para los más aventureros y deportistas, la Carrera de Montaña hasta Covadonga, como la alternativa a la subida a pie. Como cada año se fletarán autobuses, que saldrán de Oviedo, Gijón y Avilés. Toda la información está ya disponible en la web de Pastoral Juvenil y en su perfil de Instagram.