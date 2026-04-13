El precio de la vivienda alcanza en Colunga su récord histórico, 1.724 euros el metro cuadrado

El oriente de Asturias sigue mostrando una fotografía desigual en el mercado de la vivienda. Mientras que Llanes mantiene su posición entre los más caros de la comunidad, concejos como Ribadesella corrigen precios a la baja después de un año de fuerte crecimiento. Sin embargo, la novedad más llamativa del primer trimestre de este año llega desde Colunga, que acaba de registrar su máximo histórico desde que existen mediciones, con 1.724 euros por metro cuadrado de media el mes pasado, según el portal inmobiliario Idealista. Esta cifra no solo supone un récord local, sino que sitúa a Colunga por primera vez entre los diez municipios con la vivienda más cara de Asturias, igualando además la media regional, que también se fija en 1.724 euros.

El crecimiento de Colunga ha sido sostenido en los últimos meses. En diciembre de 2025 el precio medio de la vivienda era de 1.587 euros, lo que supone una subida del 9% en solo un trimestre. Comparado con hace una década, el aumento es aún más acusado: en marzo de 2016 el metro cuadrado se pagaba en este municipio a 1.441 euros. El nuevo techo histórico (1.724 euros) deja atrás cualquier registro previo. El mínimo histórico de los últimos veinte años en Colunga se había registrado en diciembre de 2019, con 1.216 euros.

Llanes y Ribadesella

Llanes sigue ocupando la segunda posición del ranking autonómico. Con 2.411 euros por metro cuadrado en marzo de 2026, solo es superado por Gijón (2.591 euros) y queda por delante de Oviedo (2.253 euros), que completa el podio de los más concejos más caros de Asturias. El municipio llanisco alcanzó su propio máximo histórico muy recientemente, en enero de este año, con 2.420 euros, por lo que el dato de marzo supone un leve retroceso de solo nueve euros. La evolución del último año, sin embargo, es claramente alcista: en diciembre de 2025 el precio era de 2.378 euros, y hace diez años apenas alcanzaba los 1.680 euros.

Ribadesella presenta un comportamiento distinto a Colunga y Llanes. El municipio, que tradicionalmente ha figurado entre los diez primeros de la región, ha visto cómo el precio medio de la vivienda caía de 2.133 euros en diciembre de 2025 a 1.987 euros en marzo de 2026, lo que representa un descenso del 7% en el primer trimestre del año. Esta corrección sitúa el metro cuadrado por debajo de la barrera de los 2.000 euros, una cota que había superado con claridad el pasado octubre, cuando marcó su máximo histórico reciente, 2.197 euros. Pese a este retroceso, Ribadesella sigue en el grupo de cabeza del ranking regional.

Cangas de Onís

Más al interior, Cangas de Onís se sitúa en el decimotercer puesto de Asturias, con un precio de 1.542 euros el metro cuadrado. La cifra se mantiene estable respecto a diciembre de 2025 (1.548 euros). Con respecto a marzo de 2016 (1.232 euros) ha crecido, pero aún queda lejos de su máximo histórico de 1.851 euros, alcanzado en marzo de 2011. El mínimo reciente de este concejo se registró hace apenas cuatro años, en enero de 2022, con 1.107 euros el metro cuadrado. Cangas de Onís se encuentra, por tanto, en una zona de precios intermedia, muy por debajo de los municipios costeros pero por encima de la media del interior de la comunidad autónoma.

Parres y Piloña

Por debajo del umbral simbólico de los 1.000 euros por metro cuadrado se mantienen tanto Parres como Piloña. El concejo parragués registra 980 euros en marzo de 2026, una ligera subida respecto a los 970 euros de diciembre de 2025. Su máximo histórico reciente se remonta a octubre de 2017, con 1.291 euros, mientras que el mínimo se anotó en julio de 2024, con 832 euros. Piloña, por su parte, presenta uno de los precios más bajos de toda Asturias. Sus 645 euros por metro cuadrado en marzo de este año suponen un descenso del 10 por ciento en el primer trimestre del año (frente a los 713 euros de diciembre de 2025) y lo acercan peligrosamente a su mínimo histórico de los últimos veinte años, fijado en 642 euros en noviembre de 2022. Hace una década, en marzo de 2016, el precio en Piloña era de 750 euros, y su techo histórico se alcanzó en julio de 2011, con 1.237 euros.

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El contraste entre estos concejos vecinos –Parres y Piloña– ilustra la heterogeneidad del mercado inmobiliario en el Oriente, donde factores como la cercanía a la costa o a las principales vías de comunicación sigue marcando diferencias notables.