Vuelven a vandalizar la señalización vertical del entorno de El Puentón, en Cangas de Onís
Pese a las campañas de limpieza acometidas por operarios del Ayuntamiento de Cangas de Onís, en lo concerniente a la retirada de decenas de pegatinas adheridas a buena parte de la señalización del entorno de El Puente Romano, zona del Monumento Nacional, la triste realidad es que, poco a poco, vuelven a estar tomadas dando una triste imagen en uno de los lugares más visitados de toda el área de influencia de la comarca de los Picos de Europa. Además, poco o nada les importa –a quienes las colocan– que se encuentren en una zona de especial protección para la ciudadanía, tanto en la parte canguesa como también en la parraguesa, pues, el río Sella divide ambos concejos del suroriente asturiano.
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