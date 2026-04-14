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La Agrupación Socialista de Llanes reivindica la memoria de los fusilados de 1937 junto a 13 familiares de una de las víctimas

Óscar Torre: "Está en nosotros que todos los días del año sean un 14 de abril y no olvidar por qué fueron asesinados"

Óscar Torre, junto a los familiares de uno represaliados, Francisco Gutiérrez Belústegui.

Óscar Torre, junto a los familiares de uno represaliados, Francisco Gutiérrez Belústegui. / Cedida

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

La Agrupación Socialista de Llanes celebró este 14 de abril un nuevo acto de homenaje a las víctimas de la represión franquista, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la II República. El recuerdo tuvo lugar en el cementerio de Camplengu, ante el monolito dedicado a los fusilados en 1937.

El acto, organizado por el PSOE local, reunió a representantes políticos, familiares y vecinos en un encuentro marcado por la memoria y la reivindicación de los valores democráticos. Durante la ceremonia intervinieron Paula Galán, secretaria de Hostelería y Turismo de la agrupación; José Luis Villaverde, patrono de la Fundación José Barreiro; y el secretario general, Óscar Torre.

Homenaje a la República

Torre recordó el significado de esta cita anual, y explicó que se trata de "un acto de homenaje a la República y a las 36 personas que fueron fusiladas por no pensar igual y por defender derechos básicos como una educación pública, gratuita y laica, una sanidad pública o el derecho a la libertad y a la justicia".

En su intervención, insistió en la necesidad de mantener viva la memoria de quienes fueron represaliados: "Está en nosotros que todos los días del año sean un 14 de abril, que los nombres de esas 36 personas no se queden solo en una placa, sino que recordemos por qué lucharon y por qué fueron asesinados".

Ofrenda en memoria de Antonio Trevín

El homenaje contó además con un componente especialmente emotivo con la presencia de 13 familiares, procedentes de Francia, en su mayoría nietos de uno de los fusilados republicanos, Francisco Gutiérrez Belaústegui, cuyo nombre figura en la placa conmemorativa del cementerio de Camplengu.

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La mañana concluyó con un segundo acto de recuerdo, esta vez en el cementerio de Parres, donde la agrupación realizó una ofrenda floral en memoria de Antonio Trevín. Torre destacó que se trata de "un referente para el socialismo a todos los niveles" y defendió la necesidad de "mantener vivo su legado y su compromiso político y social".

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