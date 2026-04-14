El alcalde de Colunga niega las acusaciones del PP sobre el proyecto de construcción de 30 viviendas públicas: "La interpretación del PP carece de base"

El Alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), ha salido al paso de las críticas del Grupo Municipal Popular sobre la actuación de vivienda pública en la villa, aclarando que no existe ninguna pérdida de 1.000 metros cuadrados de bajos comerciales, tal y como sostiene el PP, ya que esa afirmación "no se corresponde con el contenido real del convenio firmado en 2022".

Toyos ha explicado que dicho convenio establece la reversión del uso y la posesión de los bajos comerciales al Ayuntamiento para fines públicos, pero en ningún caso recoge ni la totalidad de los bajos ni una superficie concreta en metros cuadrados. En este sentido, ha señalado que la interpretación del PP "carece de base en el propio documento y responde a una lectura interesada del mismo".

Un elemento técnico determinante

El Alcalde de Foro Colunga añade que el convenio se redactó en un momento en el que no estaba definido el desarrollo final del proyecto, por lo que se planteó de forma abierta para dar cobertura a distintas soluciones urbanísticas posibles.

En relación con el proyecto que se está ejecutando, Toyos ha señalado un elemento técnico determinante que, según indica, el PP omite en sus declaraciones: "Si se hubieran mantenido todos los bajos como locales, se habrían perdido 13 viviendas públicas, lo que habría comprometido tanto el objetivo social del proyecto como su viabilidad económica".

Una situación heredada

Ha recordado así que la ficha urbanística del ámbito de esta actuación establece que solo es posible construir planta baja, primera y bajo cubierta, lo que "condiciona directamente el diseño del edificio y el aprovechamiento del espacio". Además, ha expuesto que los fondos europeos vinculados a esta actuación están destinados a la construcción de vivienda, por lo que ha sido necesario "priorizar el uso residencial para garantizar la financiación y maximizar el número de viviendas en régimen de alquiler asequible".

José Ángel Toyos ha dicho que la única alternativa habría sido impulsar en 2022 una modificación del planeamiento urbanístico para permitir una planta adicional, un proceso que requiere alrededor de dos años de tramitación y que no se llevó a cabo en su momento. Asimismo, ha comentado que cuando el actual equipo de gobierno accedió al Ayuntamiento, en junio de 2023, esta situación ya estaba "condicionada por los plazos de ejecución, siendo trasladada por la propia Consejería de Vivienda sin margen para modificarla".

"La actuación cumple la legalidad"

El Regidor considera también llamativo que el Partido Popular, que cuenta con un concejal con más de 15 años de presencia en el Ayuntamiento y conocimiento del sector, "no advirtiera esta limitación urbanística ni presentara ninguna propuesta formal para corregirla, pese a que las condiciones de la parcela estaban recogidas en la ficha técnica".

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"Desde que llegué a la Alcaldía he trabajado junto con los técnicos municipales y en coordinación con el Principado, para desbloquear el proyecto, tramitar la licencia y hacer posible una inversión cercana a los 5 millones de euros destinada a la construcción de 30 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible en Colunga", ha resaltado el regidor, que ha concluido defendiendo que la actuación "cumple con la legalidad urbanística, garantiza la financiación y responde al interés general, permitiendo que Colunga cuente con nuevas viviendas públicas necesarias para el concejo".