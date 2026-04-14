Concepción Saavedra: "Aspiramos a reducir las listas de espera, aunque en el Oriente están por debajo de la media asturiana"

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha visitado este martes el centro de salud de Llanes para presentar a los representantes municipales del oriente asturiano el nuevo equipo directivo del área sanitaria III. Un encuentro que forma parte de una ronda de contactos con alcaldes y alcaldesas, explicó la propia consejera, para informar sobre una reorganización del mapa sanitario que comenzó a diseñarse en enero de 2024 y que ya está operativa.

Saavedra estuvo acompañada por el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y el gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso. El objetivo del encuentro era doble: por un lado, presentar a la nueva gerente del área III, María Luisa Sánchez Núñez, y a su equipo, así como al director territorial del Oriente; por otro, insistir en los fines de una reestructuración que, según defendió la consejera, busca potenciar los hospitales comarcales, ganar agilidad, reducir la burocracia y ampliar la cartera de servicios. Acudieron la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas de la comarca.

"No habrá desplazamientos forzosos"

Frente a las dudas que este tipo de procesos suelen generar en la población, Saavedra quiso ser clara. "No significa el cierre de ningún dispositivo, como ya se está viendo", afirmó, y añadió que tampoco habrá desplazamientos forzados de pacientes. Muy al contrario, dijo, la previsión es que los ciudadanos puedan acceder a más prestaciones sin salir de su zona. "Probablemente lo que hagamos será incluir más servicios y prestaciones más cercanos o en proximidad con la población", señaló.

La reunión con los representantes municipales del Oriente. / P. A.

El centro de salud de Llanes fue el primero de Asturias en contar con un Centro de Alta Resolución de Urgencias de Atención Primaria (CARUAP), para zonas rurales o periféricas. Pero las inversiones no se detienen ahí. La consejera enumeró actuaciones recientes y previstas: la puesta en marcha de la sala blanca, la ampliación del laboratorio de análisis clínicos, la reciente mejora de la sala de endoscopias y, para el próximo año, la ampliación de la sala de hemodiálisis, la creación de una sala de salud mental en el área de urgencias del hospital del oriente y la renovación del equipamiento de radiología. También se ha extendido la atención bucodental a la población de 0 a 18 años en cuarenta centros.

Llamada a la tranquilidad

Sobre el impacto de estas medidas en las listas de espera, Saavedra respondió que la intención es mejorarlas. "El hecho de quitar burocracia, de ser más ágiles, de tener una mayor coordinación", explicó, permitirá que los problemas de esta zona se aborden con los recursos de un área mayor, con más capacidad tecnológica y de personal. "La idea es que con todo ello consigamos ir disminuyendo los tiempos de demora, que ahora mismo es una de nuestras grandes prioridades", subrayó.

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No obstante, la Consejera quiso matizar que la situación actual del Hospital del Oriente no es preocupante. Según los datos que manejó, su demora media se sitúa por debajo de la media asturiana y su lista de espera quirúrgica es buena, hasta el punto de que puede hacerse cargo de patologías menores derivadas de otras zonas. "La población del Oriente en ese sentido puede tener cierta tranquilidad", afirmó, aunque reconoció que aún es necesario seguir mejorando.