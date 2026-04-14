Gamberrismo nocturno en Cangas de Onís: tiran una papelera al río Güeña

Usuarios habituales de la senda fluvial del Güeña a su paso por la ciudad de Cangas de Onís se mostraban incrédulos al percatarse de una papelera arrojada al citado río, tramo que está catalogado por el Principiado de Asturias como coto truchero de pesca sin muerte (captura y suelta) desde hace varios años.

Lo más triste del asunto es que la papelera fue arrancada del lugar donde se encontraba para acabar a unos cincuenta metros aguas arriba, en pleno cauce. Atentar contra el mobiliario urbano parece que se pone de moda, a tenor de lo visto, en la vieja capital del Reino de Asturias.