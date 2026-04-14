El Mirador de los Canónigos, en los aledaños de Covadonga, de capa caída
El Mirador de los Canónigos, en la vertiente canguesa del parque nacional de los Picos de Europa, siempre estuvo considerado como uno de los más populares en el entorno del Real Sitio de Covadonga, localizado a escasos metros del santuario mariano, en la carretera C0-4 (Covadonga-Lagos). Pero, de un tiempo a esta parte, apenas se puede disfrutar de las vistas de antaño, a causa de la masa arbórea que lo impide.
Cuentan los entendidos en la materia histórica que recibe este nombre por la costumbre que años atrás tenían los canónigos del santuario mariano de acercarse hasta allí paseando, para contemplar una privilegiada vista de Covadonga. Sin embargo, tal como se encuentra actualmente, parece una utopía, tanto para oriundos como forasteros que suelen llegar hasta a ese privilegiado enclave del espacio natural protegido.
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