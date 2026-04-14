Nueva línea exprés de autobús para conectar Llanes y Ribadesella con el Hospital de Cabueñes, en Gijón
La ruta comenzará a funcionar el 4 de mayo con dos frecuencias diarias de ida y vuelta en días laborables para facilitar la llegada al centro asistencial en el horario de consultas y visitas
El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha el lunes 4 de mayo una nueva línea exprés de autobús, con dos frecuencias diarias de ida y vuelta en días laborables, para conectar Llanes y Ribadesella con el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón y facilitar la llegada a las consultas médicas y las visitas a pacientes.
La nueva ruta saldrá de la capital llanisca a las 07:00 y las 13:00 horas y desde Cabueñes, a las 10:00 y las 14:45 horas. El recorrido, diseñado para optimizar los tiempos de viaje, incluye paradas en Llanes, Po, Celoriu, Valmori, Quintana, Posada, Naves, Villah.ormes, Cardosu, Nueva, la estación de autobuses de Ribadesella, el Hospital de Cabueñes, el campus de Viesques y varios puntos del centro de Gijón, hasta llegar a la estación de autobuses.
Servicio a 26 localidades
Además de esta nueva oferta, el Consorcio cambiará las actuales conexiones desde Ribadesella, Caravia y Colunga, vía Villaviciosa, hacia Gijón para incluir el Hospital de Cabueñes dentro de la ruta de alguna de las ocho frecuencias diarias que existen en la franja horaria de las consultas y visitas del complejo sanitario. Esta ruta da servicio a 26 localidades, entre ellas, Berbes, Caravia Alta, La Isla, Colunga, Llastres, Lluces, Castiellu, Seloriu o Villaviciosa.
Estos nuevos servicios se unen al refuerzo que el CTA ha desplegado para la mejora de la conexión de Cabueñes con la red de transporte público autonómico hacia el interior del oriente desde Cangas de Onís, Parres y Piloña, y también desde Nava y Siero.
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- De dejar el fútbol y ser “una mole” de 95 kilos a convertirse en el goleador de moda en España: la atípica historia de Fede Viñas