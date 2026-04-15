"La Antena Cameral de Ribadesella hace posible que los proyectos nazcan": propició la creación de 27 sociedades y captó más de 630.000 euros captados en ayudas Leader el año pasado

La Antena de la Cámara de Comercio en Ribadesella ha superado los 4.500 servicios prestados a empresas y emprendedores desde su puesta en marcha en 2019, consolidándose como un recurso de referencia para el desarrollo económico del oriente asturiano. Solo en 2025 protagonizó cerca de 1.000 atenciones, según los datos presentados este martes en el Ayuntamiento por el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que estuvo acompañado por el alcalde, Paulo García (PP), la concejala Leticia Cué y la responsable del servicio, Leonor Gutiérrez.

Apoyo territorial

Durante su intervención, Paniceres defendió que la Antena Cameral no es solo un punto de atención: "Es una infraestructura de apoyo empresarial, una herramienta de desarrollo económico, de impulso al emprendimiento y de cohesión territorial para todo el oriente de Asturias". El servicio extiende su actividad a 13 municipios, desde Llanes hasta Piloña o Cabrales, en un ámbito que suma 4.884 empresas y más de 8.100 licencias de actividad.

Emprendimiento

Uno de los principales ejes de trabajo volvió a ser el apoyo al emprendimiento. A lo largo de 2025 fueron atendidos 102 nuevos emprendedores y se constituyeron 27 nuevas empresas, de modo que ya son 82 las sociedades creadas desde la puesta en marcha del Punto de Atención al Emprendedor, un balance que llevó a Paniceres a subrayar que la Antena hace posible "que los proyectos nazcan".

Financiación

La captación de financiación fue otro de los apartados destacados del ejercicio. El año pasado se ofreció apoyo técnico a 41 proyectos vinculados al programa Leader y se logró la concesión de más de 630.000 euros en ayudas, una cifra que, en palabras del presidente cameral, supone “inversión directa en el territorio, en iniciativas que generan actividad económica y contribuyen a fijar población”.

Digitalización y formación

La digitalización también ganó peso en la actividad desarrollada por la oficina riosellana. En 2025 se asesoró a 30 empresas en este ámbito, hasta alcanzar un acumulado de 148 firmas acompañadas en sus procesos de transformación tecnológica, un aspecto sobre el que Paniceres incidió al recordar que en la actualidad competir "también implica saber adaptarse tecnológicamente".

Junto al asesoramiento técnico, la Antena reforzó además su papel como espacio de encuentro y formación. El pasado año organizó 12 jornadas y talleres con cerca de 400 participantes, gestiona el coworking de Caravia, que suma más de un centenar de usuarios activos, y desarrolló programas específicos como el de emprendimiento rural en colaboración con el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), con 15 participantes del territorio.

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Colaboración

Paniceres agradeció al Ayuntamiento de Ribadesella su "apoyo decidido" y la financiación que sostiene este recurso, al tiempo que puso en valor el trabajo en red con el Grupo de Acción Local del Oriente, asociaciones empresariales, oficinas de turismo, agentes de desarrollo local y telecentros. "Cuando las instituciones colaboran, cuando se trabaja con cercanía y conocimiento del territorio, los resultados llegan", concluyó.