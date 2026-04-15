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Resultados de la quinta jornada

Campeonato de Asturias de bolo palma: La Cortina tumba a Cué y Pancar se hace con el liderato

Colombres no pasó del empate ante los cántabros de Herrerías y el duelo entre Peñamellera Baja y Miguel Purón de Noriega fue suspendido por la lluvia

Integrantes de La Mazuga, de Poo (Llanes), durante un entrenamiento; birlando, Vicente Rodríguez Colsa.

Integrantes de La Mazuga, de Poo (Llanes), durante un entrenamiento; birlando, Vicente Rodríguez Colsa. / Ramón Díaz

LNE

Llanes

La jornada dejó un giro en la clasificación tras la contundente derrota de Cué por 0-6 frente a La Cortina de Siejo, en un partido dominado de principio a fin por los visitantes.

Pancar se colocó líder tras imponerse con un juego regular a una floja La Mazuga de Póo. Por su parte, Colombres no pasó del empate ante los cántabros de Herrerías.

El duelo entre Peñamellera Baja y Miguel Purón de Noriega fue suspendido por la lluvia, mientras que Bustio descansó.

Clasificación de la Liga Asturiana.

Clasificación de la Liga Asturiana. / LNE

Próxima jornada

El partido más destacado será el Cué-Pancar, con el liderato en juego y un punto de ventaja para los visitantes. La Mazuga recibe a Colombres, Bustio se mide a Peñamellera Baja y Miguel Purón visita a La Cortina. Descansa Herrerías.

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Resultados de la 5.ª jornada y partidos de la 6.ª.

Resultados de la 5.ª jornada y partidos de la 6.ª. / LNE

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