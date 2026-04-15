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El "Cova Negra Trail Fest", con salida y meta en Nueva (Llanes), se celebra este sábado

Incluirá dos modalidades —la larga y la corta—, además de una marcha y de una carrera infantil, entre otras varias actividades

Presentación de la prueba.

Presentación de la prueba. / Cedida

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Llanes

Este sábado, 18 de abril, se dilucidará una nueva edición del "Cova Negra Trail Fest", con salida y meta en la localidad de Nueva, en dos modalidades —la larga y la corta—, además de una marcha y de una carrera infantil, entre otras varias actividades. Una carrera que se desarrolla en el concejo de Llanes y que transcurre por crestas y montes a caballo entre la costa cantábrica y los Picos de Europa, con unas vistas panorámicas espectaculares. La presentación del evento se llevó a cabo hoy, martes, en la Casa Consistorial llanisca.

La Larga

Con 30 kilómetros de recorrido y 1.900 metros de desnivel positivo acumulado, se trata de una carrera bella y dura, con vistas espectaculares: crestas, senderos, praderas y pistas forestales en un entorno de montaña, con Picos de Europa de un lado y el mar del otro durante todo el recorrido. La salida está programada para las 9.00 horas.

La carrera posee un desnivel exigente que incluye una subida inicial de 700 metros hasta el pico Benzúa (723 metros). Luego, los participantes cruzan la sierra de La Escapa hasta coronar el Mofrechu (899 metros), con panorámicas sobre Ribadesella, para después descender por la sierra de Cueva Negra en un tramo de constantes ascensos y descensos. La prueba finaliza con una rápida bajada de regreso a Nueva.

La Corta

De 13 kilómetros de trazado y un desnivel positivo acumulado de 650 metros. La Corta es una carrera de montaña que combina exigencia y belleza paisajística: comienza con una dura subida de más de 400 metros hasta la Sierra de Cueva Negra, ofreciendo vistas de la costa cantábrica; luego continúa cresteando entre picos, bosques como el robledal de Sorrolles, y praderas; tras una bajada por sendero, el regreso bordea el río de Nueva, siendo un recorrido apto tanto para corredores rápidos como para quienes se inician en carreras por montaña. La salida está programada para las 10.00 horas.

La marcha, la infantil, y otras actividades

Caminantes, senderistas, andarines...todos pueden formar parte de la fiesta de Cueva Negra con una ruta semi-guiada de 7 kilómetros de itinerario y 350 metros desnivel, “La Marcha”, que recorrerá senderos y praderas y coronará el primer pico de la carrera corta. Con vistas a Picos de Europa y al Mar Cantábrico.

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Por su parte, la carrera infantil, se desarrollará en categoría Sub8, y se disputará por el centro de Nueva tras la salida de los corredores de La Corta. Asimismo, el "Cova Negra Trail Fest" ha programado talleres de yoga en la playa de Cuevas del Mar, charlas sobre nutrición, entrenamiento y salud, test de zapatillas Asics, taller de técnica de carrera de montaña, así como una comida popular fin de carrera.

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