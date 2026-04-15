"Escoba de Platino" para el Ayuntamiento de Llanes por el "salto cualitativo" experimentado en la limpieza del municipio
El reconocimiento, de ámbito nacional, subraya la excelencia, el compromiso y el impacto ambiental positivo logrado en los últimos años
El Ayuntamiento de Llanes ha sido reconocido con la máxima distinción, la "Escoba de Platino", en el concurso "Escobas 2026" que organiza ATEGUS, la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente.
Llanes recibe esta distinción por las mejoras en el servicio de limpieza viaria, como son la renovación integral de la maquinaria de limpieza, que ha incorporado vehículos sostenibles y eficientes optimizando notablemente la prestación del servicio, o la mejora de las frecuencias y la ampliación de las áreas de actuación.
El galardón, tras la deliberación del jurado, destaca el "salto cualitativo" experimentado en la limpieza del municipio, gracias a una flota moderna y respetuosa con el medio ambiente.
Impacto ambiental positivo
Este reconocimiento subraya la excelencia, el compromiso y el impacto ambiental positivo logrado, con especial mención al baldeo mecánico de alta presión en zonas de ocio nocturno, que ha permitido optimizar frecuencias y ampliar las zonas de actuación.
Desde el Consistorio se ha mostrado una gran satisfacción por este premio, que consolida a Llanes como referente en la limpieza viaria, la gestión medioambiental y la innovación en servicios municipales.
Notable mejora del servicio
José Ramón Amor, concejal de Servicios Públicos, ha señalado al respecto que "esta escoba de platino viene a reconocer la labor que en los últimos años ha desarrollado este equipo de gobierno para la mejora de la limpieza de la villa y del concejo, la cual se ha concretado en el nuevo contrato de limpieza viaria, adjudicado en 2024 por diez años y un importe de diez millones y medio de euros".
La concejala de la Villa, Mónica Remis, ha indicado por su parte que la nueva maquinaria que se incorporó al servicio de limpieza viaria de Llanes, como la baldeadora de alta presión, la decapadora, la barredora de aspiración, o los vehículos auxiliares 100% eléctricos, han supuesto "una notable mejora en el servicio, que ahora se ve premiado por esta ‘Escoba de Platino’".
La entrega de premios, en junio, en Madrid
La entrega de los premios tendrá lugar el miércoles 10 de junio de 2026 en IFEMA (Madrid). El Ayuntamiento de Llanes estará representado en el acto, donde recibirá este importante reconocimiento al esfuerzo por modernizar los servicios públicos con criterios de sostenibilidad.
Este concurso, que se celebra de forma bienal desde 1987, evalúa proyectos por su impacto técnico, social, económico y ambiental. Además, cuenta con el respaldo de la ISWA (International Solid Waste Association). Años atrás, en ediciones previas, el Ayuntamiento de Llanes ya había obtenido una ‘Escoba de Plata’, y una ‘Escoba de Oro’, a las que se suma ahora esta ‘Escoba de Platino 2026’, máxima distinción en su categoría.
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