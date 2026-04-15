Gran aceptación de los nuevos servicios públicos en los aledaños del pabellón polideportivo de Cangas de Onís

Cangas de Onís se convirtió en el primer concejo del área de influencia de la comarca de los Picos de Europa, en disponer de duchas y aseos públicos accesibles –módulos instalados en los aledaños del polideportivo municipal–, un avance que refuerza el papel pionero del concejo en la mejora del espacio público y la atención a la ciudadanía. La actuación contempló nuevo mobiliario deportivo y sanitario, siendo la principal novedad la instalación de una cabina de uso público con ducha y aseo, totalmente accesible para personas con discapacidad, con aislamiento térmico y acabados de alta calidad en mosaico de vidrio y acero inoxidable.

Transcurrido apenas mes y medio de la entrada en funcionamiento de esos servicios, su aceptación ha sido innegable, pues los aseos ya llevan 1.705 utilizaciones; en tanto, las duchas, 703 utilizaciones. Unos números que indican el gran acierto, atendiendo a una demanda de los deportistas, que tuvo el Ayuntamiento, liderado por el popular José Manuel González Castro, así como el Patronato Deportivo Municipal de Cangas de Onís, este bajo la dirección de José María Prieto Moro, para apostar por ese tipo de equipamientos públicos.

Columna multiservicio

La susodicha cabina está conectada a las redes de luz, agua y saneamiento procedentes del polideportivo municipal Juan Antonio Vega Díaz. Además, se instaló una columna multiservicio que integra sistema de inflado de ruedas, estación de autoreparación y punto de lavado, junto con un aparcamiento para bicicletas con capacidad para ocho unidades. Por otro lado, se reguló y pavimentó todo el espacio de aparcamiento en superficie, con señalización viaria adecuada y reserva de una plaza adaptada.

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La ubicación de los nuevos servicios. / J. M. Carbajal

Del mismo modo, se integraron las nuevas instalaciones "minimizando la obra civil y respetando la pendiente natural del terreno"; también se preservaron las instalaciones subterráneas existentes y se repusieron las arquetas y registros. La obra contempló también mejoras en la evacuación de aguas pluviales y la renovación de la señalización en la Avenida de Contranquil que indica la ubicación de las nuevas instalaciones, hasta ahora no visibles desde la vía.