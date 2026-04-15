Haciendo patria en Múnich en la previa del Bayern-Real Madrid: Dani Otero, con raíces canguesas, junto a una leyenda del fútbol, Roberto Carlos

Dani Otero Martínez, que tiene raíces familiares en Cangas de Onís, hijo de Alejandro Otero, expresidente de la Sociedad de Festejos de Cangas (SFC) y nieto de Luis Otero, este más conocido como "El Capi", exfutbolista de uno de los mejores equipos de la historia del Cánicas AC, posa en compañía del exinternacional del Real Madrid y de la selección de Brasil, Roberto Carlos, en la cervecería Hofbräuhaus, la más famosa de Múnich (Alemania) en la previa del duelo de este miércoles, de la Champions entre Bayern y Real Madrid. Dani, trabaja en el país germano desde hace unos meses, concretamente en el aeropuerto de Fráncfort.

Bayern y Madrid se enfrentaron por vigesimonovena vez en el partido de ida, otro capítulo en el enfrentamiento más repetido de la Champions League. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane dieron al Bayern una ajustada victoria por 1-2, en el Santiago Bernabéu, poniendo fin a la racha de nueve partidos invictos del Madrid en este duelo (siete victorias, dos empates), pero el gol tardío de Kylian Mbappé podría resultar fundamental mientras la eliminatoria se dirige a Múnich.

Poco margen de error

Ambos equipos fueron eliminados en esta fase la temporada pasada y sigue habiendo poca diferencia entre ellos históricamente —el Madrid lidera los duelos directos con 13 victorias frente a 12—, pero el Bayern tiene ahora la oportunidad de tomar la iniciativa en una rivalidad que últimamente se ha decantado del lado del equipo español.

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El equipo de Vincent Kompany atraviesa un estado de forma formidable, habiendo ganado todos los partidos en casa en Europa esta temporada, con una media de 3,2 goles en esos encuentros y perdiendo solo dos de 44 partidos en todas las competiciones. Con Kane persiguiendo su mejor marca personal de goles en la Champions League y Mbappé acercándose al récord de goles en una sola temporada de la competición de 17, el partido de vuelta reúne a dos equipos con potencia ofensiva de sobra y muy poco margen de error.